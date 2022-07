À l'occasion du plus grand défilé militaire à l'échelle du continent, l'ANP révèle ses bijoux et ouvre le bal avec le Terminator, dénomination, désormais attribuée au blindé T-62-Berezehok ou Bmpt 62 qui équipe les unités de blindés, notamment celles de la 8e division blindée qui a, pour rappel, participé à la guerre israélo-arabe du 5 Octobre1973. Ce char ultramoderne est destiné à oeuvrer de concert avec les T90. Il enrichit merveilleusement les capacité de l'ANP en matière d'artillerie automotrice. Ce qui, associé au couple T90SA/Bmpt, lui permet de mener un combat mécanisé interarmes sans commune mesure jusqu'alors, avec des personnels de mieux en mieux entraînés.

L'engin Bmpt 62, que le peuple algérien découvre en exclusivité à l'occasion du 5Juillet, en sus d'être une première mondiale, est une véritable fierté nationale car fruit de l'expérience algérienne de l'intégration du kit d'upgrades pour blindés légers Berezhok fabriqué en Russie par KBP Tula, informe-t-on. Ce char embarque une tourelle complète avec son système électro-optique, son calculateur de feu et ses différentes armes. Il a déjà permis à l'ANP de redonner vie à un énorme parc de plusieurs centaines de blindés Bmpt et autant de BMP2,rapporte notre confrère en ligne Menadefense qui évoque le considérable apport des ingénieurs algériens de la Base centrale logistique BCL qui ont réussi à pousser très loin les capacités martiales de ce blindé.

Ce dernier déploie un système de feu téléopéré permettant de tirer quatre missiles antichars Barq qui sont fabriqués sous licence en Algérie sous la marque Komet et qui peuvent atteindre des cibles à 8 km. Le défilé militaire marquant le 60e anniversaire de l'Indépendance nationale, a,par ailleurs, vu la remarquable performance aérienne de nos forces armées. Pas moins de six avions d'entraînement avancé L-39 ont décoré le ciel de la capitale aux couleurs nationales; Ces appareils étaient suivis d'un avion d'instruction avancée de transport C-90, accompagné de deux avions d'instruction de base et avancée Nimr L-39. L'on comptait également dans le ciel de la capitale, un escadron de huit avions d'instruction avancée et appui-feu YAK-130, une formation aérienne de trois avions de transport tactique C-130, un escadron de trois avions de transport BE-350 et un avion de transport tactique IL 76-MD. Tous ont survolé la tribune officielle installée au niveau de Djamaâ el Djazaïr, sous les applaudissements des invités de l'Algérie.

Quasiment au même moment, des hélicoptères de sauvetage nouvellement acquis par la Marine nationale, opéraient sur l'esplanade de Riadh El Feth. Rappelons qu'en matière de défense aérienne du territoire, l'Algérie a récemment renforcé sa flotte de drones.

L'armée de l'air algérienne ayant déjà passé une commande à un constructeur chinois. Ces appareils chasseurs de tanks s'ajoutent à la flotte de drones déjà existante et viennent en appui aux drones produits en Algérie. Citons à ce titre le drone El-Djazaïr 54 de combat Ucav, dérivé du Yabhon United 40 de conception émiratie, modifié et fabriqué en Algérie.

Le défilé comptait également une procession de véhicules aux gènes bien algériens, comme les camions militaires tout-terrain, Mercedes Zetros de transport de troupes, fabriqué à Rouiba et à Tiaret, et les blindés Fuchs et Nimr fabriqués à Aïn Smara et à Khenchela. Autant de produits de qualité, made in Algéria, et qui rendent compte de la volonté du Commandement de l'ANP de développer une industrie militaire aux spécifications internationales. De la tribune présidentielle, et face à la baie d'Alger, l'on pouvait deviner la capacité militaire accrue de la Marine nationale, dont les sous- marins sont équipés de missiles de dernière génération et que beaucoup de pays envient à l'Algérie. Cette armada dissuasive est extraordinairement rehaussée par le dispositif de défense anti-aérienne composé de S-400 qui prolonge le S-300- adossés à des systèmes perfectionnés de radars-et qui n'ont plus de secret pour les ingénieurs de l'ANP.

Le défilé militaire grandiose dont le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé le lancement, ce mardi, restera pour longtemps dans les annales et pour cause: L'évènement rappelle l'on ne peut mieux, la puissance de feu de l'Algérie en Méditerranée.