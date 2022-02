L'Armée nationale populaire (ANP), a participé aux travaux du congrès des chefs d'état-major africains à Rome. Ce congrès se tient en collaboration avec le Commandement militaire américain en Afrique (Africom). L'Algérie a été représentée par le général-major Mahfoud Benmedah, commandant des Forces navales. La rencontre s'est focalisée sur la nécessité de conjuguer les efforts dans le cadre d'une approche sécuritaire homogène et concertée. D'ailleurs, c'est le sens et la caractéristique essentielle de ce congrès dont le référent est «investissement commun pour un avenir commun». Le communiqué du ministère de la Défense nationale souligne le contenu et la portée de ce congrès des chefs d'état-major africains en coordination avec le commandement militaire américain en Afrique, à savoir de relever «les défis actuels auxquels fait face le continent africain. Il constitue également une occasion pour l'échange d'expériences et la consolidation de la coopération pour contrecarrer les menaces sécuritaires, l'éradication du terrorisme, la lutte contre le crime transfrontalier multiforme, en sus d'aborder d'autres axes relatifs aux défis climatiques et leur relation avec la pauvreté et la famine, mais aussi les moyens pour faire front aux dangers liés à l'extrémisme et à la violence», précise- t-on. Le continent africain traverse une ère de reconfiguration délicate. Cela est visible au Sahel et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les enjeux géostratégiques se font exprimer parfois à travers des interventions militaires et des putschs dont le contenu oscille entre défense de la souveraineté territoriale des pays africains concernés par cette nouvelle situation où la concurrence et l'esprit de la reconquête sur fond de mainmise et d'hégémonie sur les richesses du continent ne sont pas à prouver et à démontrer. L'Algérie et à travers son Armée nationale populaire, est consciente de ces enjeux qui affectent l'Afrique en général et ses frontières en particulier. C'est pour cette raison que la doctrine algérienne reste toujours constante et intangible sur la question inhérente à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du pays. Dans ce sens, l'Armée nationale populaire a rappelé dans chaque circonstance et occasion que ‘'la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la nation ne sont pas négociables''». Il est clair que l'Algérie, à travers son armée, adhère à tout processus visant le maintien de la paix dans le monde et la lutte contre toutes les formes du crime organisé, le terrorisme et la violence extrémiste. Cette doctrine ne signifie pas que la stratégie militaire de l'Algérie se limite à apporter sa contribution et son expérience dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international et ses tentacules au niveau régional comme c'est le cas au Sahel et dans la région de l'Afrique de l'Ouest. L'armée algérienne est une armée défensive, c'est une doctrine qui s'est cristallisée dans le feu des luttes remontant au Mouvement de Libération nationale. Mais cete doctrine a été développée depuis l'indépendance du pays à nos jours dans la perspective de faire de l'armée algérienne une armée moderne et en phase avec l'évolution que connaît ce domaine stratégique sur le plan scientifique et technologique. La défense nationale n'est pas une notion et une définition figée, voire dogmatique. C'est ce qui a permis à l'Armée nationale populaire de faire sa mue et répondre à l'exigence de la professionnalisation et de la réactualisation de ses stratégies militaires et de connaissances sur le plan de la stratégie de la guerre et les moyens matériels pour la concrétisation de cet objectif essentiel, à savoir la modernisation tous azimuts de cette institution qui a vocation de veiller sur l'intégrité territoriale de la nation et la défense de la souveraineté nationale. Tous les observateurs des questions militaires sont unanimes sur le fait que l'Algérie est une force régionale. Cette place est le produit de la démarche relevant de la rétrospective dont l'état-major et les cadres de l'Aarmée nationale populaire ont su traduire en réalité sur le terrain de la préparation opérationnelle. La mise à niveau de l'Armée nationale populaire a été opérée dans un temps record.C'est dire que l'approche qui sied à l'ANP est tributaire des situations relevant de la géopolitique qui caractérise la région en général et les frontières avec l'Algérie en particulier.

L'armée algérienne développe des partenariats avec d'autres armées du monde selon le principe qui constitue la doctrine de l'ANP qui est le prolongement de l'Etat algérien. C'est le respect de la souveraineté du pays et la non-ingérence dans les affaires internes. C'est cette devise qui motive et anime notre Armée nationale populaire.