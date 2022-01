Les éléments de l'Armée nationale populaire ont arrêté sept individus qui agissaient comme éléments de soutien aux groupes terroristes. Un communiqué du ministère de la Défense nationale, transmis, hier, à notre rédaction, souligne que ce résultat a été enregistré entre le 12 et le 18 janvier courant. L'ANP a également «découvert et détruit six casemates pour terroristes lors d'une opération de recherche et de fouille à Skikda». Concernant la continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, «des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, 16 narcotrafiquants et déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à deux quintaux et 32 kilogrammes de kif traité et 556 grammes de cocaïne», ajoute le MDN.

La même source précise que «51 autres narcotrafiquants ont été arrêtés, avec 67,5 kilogrammes de la même substance et 357 623 comprimés psychotropes ont été saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires».

Par ailleurs, «des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 214 individus et saisi 32 véhicules, 255 groupes électrogènes, 168 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite», affirme-t-on. Lors de ces opérations, «l'ANP a saisi 50 tonnes de mélange d'or brut et de pierres». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, l'Armée nationale populaire a saisi «42 tonnes de denrées alimentaires et 35 700 unités de tabacs à Adrar, In Guezzam, Ouargla, El Oued et Biskra».

De même, indique encore le MDN, «les gardes-frontière ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 11 866 litres à Adrar, Tébessa, El Tarf et Souk Ahras». Agissant dans un autre chapitre relatif à l'émigration clandestine, «les garde-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 111 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 58 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Djanet et Tébessa», a conclu le MDN.