«L'Armée nationale populaire était et restera le bouclier et le rempart imprenable de la Nation.». Tels sont les propos forts de sens prononcés, jeudi dernier, par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha, lors de sa de sa visite de travail et d'inspection au Secteur opérationnel centre en 2e Région militaire. Depuis la deuxième quinzaine du mois de Ramadhan, Saïd Chanegriha a sillonné le pays. Il s'est rendu dans plusieurs régions militaires où il a effectué des visites d'inspection et de travail. À chaque escale, le chef d'état-major de l'ANP a distillé des messages forts. Des messages directement adressés aux parties occultes qui tentent de déstabiliser le pays. Jeudi, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha a mis en garde, à partir de la 3e Région militaire, les ennemis de l'Algérie.

«L'ANP est une ligne rouge» a-t-il martelé, soulignant à ce propos qu'«elle demeurera le gardien de la grandeur du pays, le défenseur de ses frontières et de sa souveraineté et le garant de sa sécurité et de sa stabilité». Un message sans équivoque. Une manière de stigmatiser le sens patriotique du personnel de l'Armée qui, indique le général de corps de l'ANP, «cette armée s'acquitte de ses missions en étant entièrement consciente de l'ampleur des défis et des enjeux à relever, notamment à l'aune des évolutions enregistrées dans notre environnement régional et international, dont les répercussions sur la sécurité et la stabilité du pays sont bien connues de notre armée». Dans son intervention, le chef d'état-major réitère que l'armée est un «bouclier protecteur du pays et garant de sa souveraineté et de son indépendance» et de souligner qu'elle «veille au maintien de la sécurité et de la stabilité à travers l'ensemble du pays». Le locuteur a, également, assuré qu' «engagée dans ces efforts, avec fermeté et détermination, l'ANP défend les frontières nationales et lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et enregistre des résultats exceptionnels, sur le terrain, en faisant preuve de professionnalisme et d'efficacité». En citant ainsi les différents engagements de l'ANP, le chef d'état-major lance un message aux ennemis de l'Algérie. Une manière de les avertir que l'armée scrute et analyse le moindre mouvement subversif tenant de déstabiliser le pays, d'où d'ailleurs son rappel des résultats probants réalisés par l'ANP dans ses interventions. «Ces résultats probants sont le fruit du professionnalisme atteint par nos Forces armées, ainsi que des capacités de combat et de la haute aptitude opérationnelle dont elles jouissent, aujourd'hui, grâce aux étapes de développement franchies par l'armée à tous les niveaux et dans tous les domaines», a-t-il soutenu en ajoutant que «c'est dire que l'ANP est bien consciente que la préservation du legs des chouhada est le devoir de tous les fidèles enfants de cette patrie». Aussi, a-t-il indiqué, l'armée «demeurera pour toujours le symbole de la vaillance et de la bravoure», mais également «une source intarissable de loyauté et de fidélité au serment prêté à nos valeureux prédécesseurs», atteste le général de corps d'armée en conclusion de son intervention.