L'Algérie célèbre, aujourd'hui, la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), instituée par le président de la République, en reconnaissance au rôle central de l'Institution militaire dans le processus de l'édification du pays, la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté nationales et de la préservation de l'intégrité du territoire national. Tout le monde se rappelle d'ailleurs du discours prononcé au début de l'année au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), au cours duquel, le chef de l'État avait salué les efforts pacifiques de notre armée algérienne pour défendre l'Algérie avec force et ardeur. Le décret présidentiel N° 22-217 du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 publié au JO N° 39 du mois de juin dernier, prévoit d'ailleurs la consécration de cette Journée nationale célébrant la conversion de l'Armée de Libération nationale (ALN) en Armée nationale populaire, le 4 août 1962.

L'ANP a réalisé des résultats probants en matière de lutte antiterroriste et contre le crime organisé, pour la défense des principes de notre Glorieuse révolution de novembre, la sauvegarde de la souveraineté et de la sécurité du pays, la protection des frontières et la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple, sans oublier sa contribution au développement de l'économie nationale, à travers une stratégie étudiée visant à réaliser l'autosuffisance, à satisfaire les besoins du marché national et à développer la base industrielle du pays. Le président de la République ne manque pas une occasion pour saluer, le rôle pionnier et central de l'ANP qui poursuit sa mission de protection de la patrie, par fidélité au serment de nos vaillants chouhada. Lors de sa dernière entrevue avec la presse nationale, Tebboune a en effet souligné que la force de l'armée algérienne réside dans le fait qu'elle est une «Armée-Nation» qui a su créer des liens forts avec son peuple fier de son institution militaire.

Ce sentiment de fierté s'est hautement manifesté lors du défilé militaire organisé par l'ANP à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Au cours de ce défilé militaire qui a dénoté le professionnalisme et le développement du système de défense nationale, le président de la République a souligné, dans son allocution, «son professionnalisme et sa haute maîtrise des technologies militaires ainsi que son attachement au serment des chouhada et aux valeurs de Novembre». Dans son message adressé au chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chanegriha, pour le féliciter du succès dudit défilé militaire, le président Tebboune avait également affirmé que l'institution militaire dans notre pays «s'est résolument engagée sur la voie des sciences modernes et l'acquisition des technologies militaires de pointe, pour se mettre au diapason des dernières évolutions et progrès dans le domaine militaire, confortant ainsi sa place privilégiée au sein de la nation». Dans une allocution lors de la cérémonie annuelle de sortie de promotions à l'Académie militaire de Cherchell, le général d'armée avait de son côté affirmé que «l'Armée nationale populaire a toujours été garante de l'unité nationale et a joué un rôle important dans le développement national». Cela avant d'ajouter, que l'ANP «poursuivra sa mission constitutionnelle». Cette mission constitutionnelle a été consacrée par la Constitution de novembre 2020 qui, outre la consolidation des rôles assignés à l'ANP, prévoit, à travers les articles 31 et 91, la participation de l'armée à des missions de maintien de la paix sous l'égide des Nations unies pour faire face, de manière proactive, à toute menace notamment dans la région, et protéger les intérêts stratégiques du pays. Le général d'armée avait soutenu, d'ailleurs lors d'une cérémonie en l'honneur des cadres et personnels de l'ANP ayant participé au défilé militaire, que «l'armement de l'Armée nationale populaire est exclusivement voué à la défense de l'Algérie et à la protection de ses frontières et de sa souveraineté nationale, outre sa contribution à l'instauration de la paix et de la stabilité dans le monde sous l'égide des Nations unies».

L'Algérie «exprime clairement sa volonté et sa résolution à mener un rôle pivot sur la scène régionale et internationale dans le cadre du droit international», avait-il souligné. Un engagement algérien irréversible et authentique, au moment où certains pays transgressent les lois résolutions onusiennes, notamment sur les questions palestinienne et sahraouie.