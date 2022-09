L'Armée Nationale Populaire a pris part, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale aux manoeuvres militaires. Ces manoeuvres se déroulent entre le premier et le sept du mois courant en Russie sous le thème «Est- 2022», et dont l'inauguration a été donnée par le vice-ministre de la Défense russe Yevukrov Yunus-Bek. L'Algérie y participe avec une unité de combat des forces terrestres. Une manoeuvre à laquelle prennent part 13 pays dont l'Algérie, la Chine, le Bélarus, la Syrie, l'Azerbaïdjan, l'Inde, et le Laos. Une occasion d'échanger l'expérience avec les autres armées. Dans ce même cadre, et selon le média Russia Today «les armées algériennes et russes ont convenu de mener des manoeuvres militaires conjointes à l'automne prochain en Algérie».

On apprend également que 50.000 soldats issus de ces 13 pays prendront part à cet exercice.

Le média russe cite, comme source, le district militaire sud de l'armée russe. «Les manoeuvres porteront sur la lutte antiterroriste et auront lieu en novembre prochain à la base de Hammaguir, au sud-ouest de l'Algérie, avec la participation des forces antiterroristes russes et algériennes», a précisé le bureau de presse du district militaire russe. La même source a ajouté que «la première réunion de planification pour ces manoeuvres s'est tenue dans la ville de Vladikavkaz et a porté sur la coordination des exercices et de la logistique, y compris le séjour». Et de préciser que les exercices prévus «consistent en des mouvements tactiques pour la recherche et la destruction de groupes terroristes». 80 militaires russes du district sud y prendront part. Selon le programme 2022 du même district, des manoeuvres sont prévues avec les forces armées d'Algérie, d'Égypte, du Kazakhstan et du Pakistan. «Bouclier du désert», c'est sous cette appellation qu'aura lieu cet exercice militaire tactique rassemblant des parachutistes russes et algériens, qui se tiendra en novembre 2022 au niveau de la 3ème Région militaire, à Hammaguir, dans la wilaya de Béchar. Première manoeuvre conjointe à se dérouler sur le territoire algérien, elle suit l'exercice d'octobre 2021, qui s'était déroulé en Ossétie du Nord, dans la Fédération de Russie.

Concernant, justement ces manoeuvres de la lutte antiterroriste, rappelons qu'en 2021, un exercice tactique antiterroriste conjoint algéro-russe intitulé «Exercice tactique de lutte antiterroriste des forces terrestres pour l'année 2021», s'est déroulé au sud de la Fédération de Russie.

Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, avait salué la «participation distinguée» des membres de la formation militaire des forces terrestres. Il avait souligné que cette participation reflète «incontestablement» la réputation dont jouit l'ANP au niveau international. À la même occasion, le général-major Ammar Athamnia, commandant des forces terrestres, avait souligné que «les objectifs tracés et escomptés de l'exécution de cet exercice ont été atteints grâce à la discipline, le sérieux et la rigueur qui ont caractérisé la composante de nos forces terrestres, relevant de l'infanterie et des troupes spéciales, et grâce aussi à leur détermination à mettre en avant leurs capacités reflétant ainsi la réputation méritée de la compétence du combattant algérien, et à exécuter les missions assignées avec efficacité et professionnalisme». L'on note également à la suite de ces manoeuvres un rapprochement algéro-russe en matière d'échange d'expérience militaire et de coopération militaire.