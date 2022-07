Ce n'est pas fini! Après la méga -opération de distribution de logements du 5 juillet dernier, d'autres familles devraient prochainement occuper leurs nouveaux habitats. Des centaines de milliers d'appartements seront encore distribués durant l'année en cours. Toutes les formules publiques sont concernées. Néanmoins, c'est l'Aadl qui devrait se tailler la part du lion. Ainsi, plus de 130000 unités de la formule la plus prisée par les Algériens seront livrées avant la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le directeur adjoint de l'Aadl, Abdelhamid Bouroma. Le même responsable souligne qu'au total 190000 logements sont en cours d'achèvement alors que les travaux concernant 15000 nouvelles unités devraient débuter dans les prochains jours. Les souscripteurs LPP ne sont pas en reste! 450 unités dans la wilaya de Tlemcen, 124 autres à Alger seront distribuées dans les prochains mois alors que 43.142 unités ont déjà été livrées. Au total, 43.716 logements LPP vont être distribués durant toute l'année 2022. «Quant au programme de logements promotionnels libres (LPL) de l'Enpi, il englobe 16.000 unités qui sont actuellement en cours de réalisation», a indiqué le directeur général (DG) de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi), Nassim Ghalem. Ainsi, avant la fin de cette année, le dossier du programme LPP sera clos, conformément aux instructions données par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, assure le DG. L'épineux dossier du logement social participatif (logement promotionnel aidé- LPA) est aussi sur le point de trouver son épilogue. Plusieurs procédures et lois régissant cette formule sont en cours de révision afin de prendre des mesures coercitives contre les promoteurs qui n'ont pas respecté les délais de livraison ou de réalisation, a affirmé, lundi à Alger, le directeur général (DG) du logement au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Merdjani. «Les lois en vigueur dans le domaine du logement social participatif ne permettent pas de prendre des mesures à l'encontre des promoteurs défaillants», a-t-il expliqué. Il annonce qu'un chantier est ouvert au niveau de la tutelle «à l'effet de réviser ces lois» qui seront bientôt fin prêtes. «Les amendements introduits dans la loi sur la promotion immobilière visent, dans leur ensemble, à «protéger les bénéficiaires de ces logements», a-t-il poursuivi. La capitale, dont les projets LPA ne veulent pas décoller faute d'assiettes foncières, devrait prochainement trouver l'épilogue de la situation en question. Le même responsable a affirmé que sur un total de 12.263 logements programmés, une assiette foncière a été dégagée pour la réalisation de 7000 unités, en attendant d'en trouver d'autres. L'espoir est donc de retour pour les souscripteurs du LPA d'Alger qui pensaient que cette formule était mort-née. Néanmoins, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, s'était engagé à régler ce problème dans les plus brefs délais. Chose qui semble désormais faite. D'ailleurs, depuis qu'il a pris la tête du secteur en février 2021, il a donné un coup de fouet à tous les projets en suspens! Malgré la pandémie de la Covid-19 et l'impact de la crise financière, il a mené à bon port divers projets. Cela s'est concrétisé par l'opération du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale, la plus grande de toute l'histoire du pays. Au grand bonheur de centaines de milliers de souscripteurs qui se sont libérés du poids de la crise du logement. Ceux qui n'ont pas encore eu cette chance devront encore attendre quelques mois. En tout état de cause, 2022 s'annonce comme celle du logement...