«2022 sera une année consacrée exclusivement à l'économie». La phrase du président de la République, tombée comme un couperet, lors de la dernière rencontre gouvernement-walis, a sonné le glas des plus sceptiques et récalcitrants. D'ailleurs, Tebboune avait déclaré en substance, que «tous les dossiers susceptibles de concourir au développement du pays seront pris en charge». Riche en décisions importantes et mesures pratiques, concernant les grands dossiers de l'économie nationale, l'année 2021 a constitué, en vérité, la rampe de lancement des grands projets pour 2025. Ce faisant, l'année qui s'annonce devrait cristalliser une tendance à la concrétisation de ces engagements et options stratégiques de l'économie nationale. Il est, en tout cas, attendu que les grands projets structurants soient scellés courant 2021 et contribuent à faire sauter les verrous et relancer la reprise de la croissance sur le plan économique. L'exemple de cette tendance reluisante, nous vient du secteur de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Le lancement, enfin, de l'avis d'appel d'offres du fameux projet «Solar 1.0000» par le département de Ben Attou Ziane il y a trois jours, illustre cette volonté des officiels de mettre fin aux vieux réflexes, et d'imprégner à leur action une démarche pragmatique. Faisant partie du Programme national de développement de la production de l'électricité à partir de sources renouvelables, ce projet ouvre la voie à davantage d'investissements attendus en 2022. La Sonelgaz et la Sonatrach ont,elles aussi, mis au point un large plan de développement des énergies renouvelables sous la supervision des deux ministères de tutelle. Toujours dans le secteur de l'énergie, il est à noter l'ambitieux programme de relance des grands projets structurants du secteur des mines. Une fois en exploitation, ces projets représentent des ressources minérales à valeur ajoutée, pouvant induire une diversification de l'économie nationale et la création d'opportunités d'emplois dans les régions éloignées et enclavées. Il est prévu que les quatre grands projets miniers structurants, connaissent une entrée en exploitation effective courant cette nouvelle année. Il s'agit des projets de Ghar Djebilet à Béchar pour l'exploitation de fer , avec des réserves de l'ordre de 3.5 milliards de tonnes. L'accord d'investissement passé avec un consortium chinois devra consacrer l'entame de la production dès cette année, avec une première réserve de l'ordre de 1.7 milliard de tonnes, moyennant un financement de 2 milliards de dollars. L'autre projet qui devra voir le jour en 2022, est celui de l'exploitation du zinc et du plomb à Oued Amizour (Béjaïa). Troisième projet d'envergure dans ce secteur est situé à l'Est du pays, à Tébessa précisément avec un gisement important de phosphate. Ainsi, que le projet d'exploitation de l'or, à Tamanrasset et Illizi, qui devrait renforcer les capacités et réserves de l'Algérie. Le renouveau économique prôné par le gouvernement ne peut s'accommoder d'une loi sur l'investissement, qui reste en déphasage avec les attentes des opérateurs et les nouvelles réalités économiques mondiales. C'est ainsi, que l'année 2022 verra la promulgation du nouveau Code de l'investissement, conformément aux doléances et recommandations des experts. L'année 2022 sera également propice à la collecte des premiers fruits des réformes introduites dans le secteur des finances et de la monnaie. Il s'agit de la modernisation du système financier et bancaire et l'introduction des outils d'analyse, de suivi et d'évaluation, la performance du système de collecte de données, l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que le traitement de données statistiques. Il est également prévu, à travers la réforme du secteur public marchand (SPM), la consolidation des capacités des exportations commerciales et économiques, et le renforcement des réseaux logistiques, notamment intra-africains.