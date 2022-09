En perpétuel effort pour améliorer son action, l'Autorité nationale indépendante des élections se veut à la hauteur des événements à venir. Forte d'un parcours sans failles, elle ambitionne de hisser son fonctionnement à des niveaux supérieurs de transparence et de rendement. C'est dans cette optique que son président, Mohamed Chorfi n'a pas manqué l'occasion du 3e anniversaire de sa création pour préciser, jeudi, que «l'Autorité nationale indépendante des élections s'attèlle à promouvoir ses performances à travers un plan d'action stratégique basé sur une ressource humaine qualifiée et la modernisation des méthodes de travail, et ce conformément aux développements survenus dans le domaine de la gestion». Érigée sur les fondements du changement et de l'émergence de nouvelles visions, et méthodes de gestion, les premières performances de l'Anie l'ont hissée au rang d'institution incontournable des rendez-vous électoraux. Fruit d'un travail colossal de préparation, de transparence et de rigueur, les résultats incontestés de l'élection présidentielle de 2019, ont confirmé sa crédibilité. Depuis, elle dirige avec clairvoyance et efficacité la scène électorale. Les résultats des différentes étapes électorales n'ont fait que confirmer l'émergence d'une gestion nouvelle des élections, complètement éloignée des anciennes pratiques. Sans conteste, les performances de l'Anie ont d'emblée incarné les vrais sursauts de changements. C'est dans ce sens que l'amélioration de son fonctionnement exprime une détermination à pérenniser son action. À ce titre, Mohamed Chorfi a expliqué que «ce plan visait à promouvoir la performance de l'Anie en vue de renforcer sa mission principale, à savoir la préservation des voix du peuple lors des différentes échéances électorales». Hormis cet ultime objectif, il faut dire que l'orientation de renforcer ses performances reflète une réelle volonté de conférer aux échéances électorales, une dimension scientifique.

Pour Mohamed Chorfi, le renforcement de l'Anie se base sur «une ressource humaine qualifiée, notamment en ce qui concerne le volet technique de gestion des missions de l'Anie, à la lumière du développement des technologies de l'information et de la communication, et la parfaite préparation face à toute menace technique, à l'instar de la diffusion de fake news».Une nouvelle disposition qui dénote d'une expérience confirmée et d'une réelle connaissance du terrain. Des atouts qui ne manqueront pas d'apporter à la scène électorale la consistance et la crédibilité, qui lui ont fait défaut par le passé. Sur cet élan de renouvellement, l'Anie prévoit d'intervenir sur sa représentation au niveau des collectivités locales pour donner corps à sa nouvelle vision. Il y'a lieu de convenir que c'est sur ce terrain, que se jouent toutes les phases sensibles de ces rendez-vous. À ce titre, le président de l'Anie explique que «la stratégie vise à développer les structures de l'Anie au niveau central et local en assurant des sièges adéquats à ses missions. La conjoncture de la création de l'Anie exigeait le recours à des sièges pour installer les structures locales. Il est temps de revoir, réhabiliter ou changer ces sièges, et ce, selon les moyens de chaque wilaya». Cela étant, la tâche ne sera pas de tout repos, et nécessitera un travail de fond pour repositionner l'affectation des compétences.

À ce titre, Mohamed Chorfi s'est dit «prêt à oeuvrer dans un cadre participatif en vue de promouvoir les performances de cette jeune Autorité».