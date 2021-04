Le président de l'Instance nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi a révélé, hier, à quelques heures de l'expiration du délai du dépôt des dossiers de candidature, prorogé de 5 jours, que «seuls 19 partis sur 53 désirant prendre part aux joutes prochaines, pourront parrainer les listes de candidatures aux législatives anticipées du 12 juin prochain». Ces formations politiques ont vu leurs dossiers «validés» par l' Anie étant donné qu' «ils répondent aux conditions légales requises par la nouvelle loi électorale».

En outre, il a relevé dans une conférence de presse qu'il a animée au siège de l'Anie au Club des Pins à l'ouest d'Alger que «ces partis ont pu satisfaire à l'obligation de collecte de 25 000 signatures de souscription individuelles, lesquelles devaient être recueillies au moins à travers 23 wilayas».

Il a aussi fait savoir que «1813 listes relevant de 53 partis politiques agréés et de 3073 listes d'indépendants ont fait part de leur intention de se porter candidats aux prochaines législatives du 12 juin prochain». Pour ce faire, «l' Anie a remis quelque 1.249.000 formulaires de souscription de signatures individuelles pour les postulants à la députation». Pour les 85 wilayas,

39 partis et 765 listes indépendantes ont déposé leurs dossiers de candidature au niveau des délégations de wilaya de l' Anie. «Au niveau des circonscriptions électorales à l'étranger, deux listes indépendantes et quatre partis ont déposé les formulaires de souscription individuelle», a-t-il détaillé. À titre de rappel, conformément aux conditions à remplir par les partis politiques pour la validation du dépôt des listes de candidatures fixées par l'Anie, «les listes des candidats présentées au titre d'un parti politique doivent être appuyées par, au moins 25.000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, 23 wilayas dont le nombre de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 300 signatures. Pour les listes indépendantes, chaque liste doit être appuyée, pour chaque siège à pourvoir, par, au moins, 100 signatures des électeurs de la circonscription électorale. Pour les circonscriptions électorales à l'étranger, la liste de candidats est présentée soit au titre d'un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d'une liste indépendante appuyée d'au moins 200 signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée. Par ailleurs, les listes qui ne peuvent pas réunir la condition de parité homme-femme, peuvent demander une dérogation auprès de l'Anie. La loi portant régime électoral a conféré à l'Anie un pouvoir discrétionnaire pour trancher sur cette question.

En outre, l'examen des dossiers se fait dans les 12 jours au plus tard suivant la date de leur dépôt, ainsi la date butoir est fixée au 9 mai 2021», avait précisé l'Anie. Mohamed Charfi, a indiqué récemment que «son instance avait formulé une demande au président de la République pour la prorogation du délai du dépôt des dossiers, qui a répondu à cette requête, en phase avec l'objectif de ce scrutin consistant en le renouvellement du climat et de la classe politiques et la fondation des institutions sur le libre choix du peuple».