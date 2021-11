D'une particularité indiscutable, les élections locales de ce samedi 27 novembre, s'inscrivent, certes, dans le parachèvement du processus constitutionnel, et se distinguent des autres rendez-vous électoraux, par l'attrait qu'elles présentent à la gestion de la vie quotidienne des citoyens et, notamment la prise en charge de leurs préoccupations.

Dans ce contexte, la liberté du choix des élus, sans passer par les anciens systèmes, est en soi une avancée remarquable, dans la mesure où l'électeur est d'ores et déjà associé à la prise de décision en matière d'organisation des collectivités locales et leur développement. De ce fait, la proximité qui naîtra de cette nouvelle disposition, sera à l'origine de toutes les initiatives et progressions dans le sens de la réhabilitation de la confiance entre le citoyen et l'Etat. De cet accord moral s'établissent les bases d'une réelle construction d'un projet de société où la justice sociale en serait le socle. C'est dans cette optique que le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a estimé, jeudi à Alger, que «l'Algérie nouvelle était fondée sur le libre choix du peuple de ses représentants aux Assemblées élues. Leurs voix seront préservées lors des élections de samedi prochain». Revenant sur l'importance de l'itinéraire parcouru par l'Algérie pour atteindre les conditions nécessaires pour asseoir une réelle vision politique et sociale à moyen et long terme, Charfi n'a pas manqué de rappeler les étapes cruciales franchies, et ce, dans des conditions difficiles où la stabilité du pays était menacée de toutes parts, précisant que «nous avons amorcé notre parcours par l'élection d'un président légitime, puis un Parlement libre et enfin des Assemblées locales et de wilayas gérées par les élus du peuple. L'Anie a veillé depuis l'élection présidentielle de 2019 à préserver la Amana». Il faut dire que depuis que l'Algérie a emprunté la voie constitutionnelle, les attaques et les agressions de l'intérieur ou de l'extérieur n'ont fait que s'intensifier pour compromettre les chances d'émergence de la Nouvelle Algérie.

Plus que jamais, le renforcement des positions de l'Algérie sur les questions internationales, et les causes justes, son principe immuable de non-ingérence, et, notamment son évolution en matière de renouvellement des institutions, ont attisé les convoitises des ennemis de toujours. Mais c'était sans compter sur la prise de conscience et la mobilisation de tout un peuple contre les effets de la déstabilisation et de la manipulation, convaincu, du moins pour les 23,7 millions d'Algériens qui composent le corps électoral, de ne pas manquer cette opportunité inestimable pour le renforcement du front interne.

Dans ce sens,. Charfi y voit une possibilité d'un important taux de participation, précisant que «tous les indicateurs, dont la forte participation pendant la période de révision exceptionnelle des listes électorales, dénotent d'une forte participation en plus de la concurrence entre candidats. Il y a aussi une prise de conscience chez les citoyens quant à la nécessité de choisir qui devra les représenter. La nouvelle génération aspire à ce que la Nouvelle Algérie soit à la hauteur du respect des droits et libertés des citoyens».

Se voulant rassurant sur les conditions et les pratiques mises en place pour le déroulement de ce scrutin,. Charfi a affirmé que « les centres et bureaux de vote, étaient au niveau des capacités matérielles et techniques qui ont été mobilisées, notamment le respect du protocole sanitaire, ainsi que les qualifications des encadreurs et leur maitrise des procédures».