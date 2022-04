Dans l’optique de lutter efficacement contre les effets du gaspillage, qui s’amplifie chaque année, notamment durant le mois sacré du Ramadhan, l’Agence nationale des déchets a lancé depuis le mois de mars, une étude nationale pour définir les niveaux de gaspillage alimentaire au sein des familles algériennes et des différents opérateurs économiques, publics et privés, laquelle s’étalera sur une année. C’est, du moins ce qu’explique la directrice de la gestion intégrée des déchets à l’agence, Fatma-Zohra Barça, précisant que «l’étude en question tend à définir les opérations à engager pour éviter le gaspillage alimentaire et à élaborer des applications permettant de localiser les lieux de gaspillage, en sus de mettre en place des programmes de collecte des restes alimentaires utilisés, en coopération avec la société civile ». Il faut dire qu’avec près de 914 millions de baguettes par an, et 13 millions de tonnes de déchets en 2021, le gaspillage est en phase de prendre des proportions alarmantes, susceptibles d’impacter négativement l’économie nationale. L’image la plus frappante demeure celle des quantités de pain et d’aliments non-consommés retrouvés dans les poubelles, au moment où des familles entières peinent à se nourrir. C’est le même scénario, chaque année, où l’effervescence du mois sacré et l’absence de culture de consommation engendre des problématiques qui ne s’articulent pas toujours autour des volumes de déchets à traiter. C’est dans cette optique que Fatma-Zohra Barça renseigne sur « un taux moyen par rapport aux quantités accumulées dans les autres pays, a encore fait savoir la responsable qui a relevé que la problématique réside dans la manière de gestion les déchets et non pas leur quantité». C’est donc dans l’efficacité des opérations de récupération que se profilent les éventuelles solutions, pour atténuer les effets de cette problématique.