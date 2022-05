L'ancien ministre des Finances Karim Djoudi est décédé à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. Suite à cette tragique nouvelle, la président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille du défunt. Né en 1958 à Montpellier en France et diplômé de l'université de Strasbourg, le défunt Karim Djoudi avait été nommé ministre délégué chargé de la Participation et de le Promotion des investissements en 2003, puis ministre délégué chargé de la Réforme financière en mai 2004. En 2007, Karim Djoudi avait été promu au poste de ministre des Finances, poste qu'il occupera jusqu'en 2014. Le regretté avait également été conseiller à la Présidence pour les affaires économiques et financières entre 2014 et 2019.