L'un des derniers oligarques de l'ancien régime, Abdelmalek Sahraoui, a été placé sous mandat de dépôt, dimanche dernier. Milliardaire et ex-député FLN de Biskra, Sahraoui a été auditionné, dans le cadre d'une enquête menée sur la corruption dans le foncier touristique à Mostaganem. Il a été finalement mis en accusation par le juge d'instruction qui lui a signifié les charges retenues contre lui, à savoir «faux en écritures publiques, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, abus de pouvoir et atteinte à la propriété foncière». La mise sous mandat de dépôt de cet homme d'affaires était attendue puisque ce dernier est dans le viseur de la justice, depuis près de 2 ans. L'homme fort de Mascara a été sous le coup de plusieurs enquêtes judiciaires juste après le lancement par la justice de sa grande purge contre les corrompus. Son nom aurait été cité dans de nombreux scandales de corruption impliquant de hauts responsables comme l'ancien patron de la Gendarmerie nationale, le général-major Abderrahmane Arrar. Mais malgré cela, ses fortes connexions lui auraient permis de jouir jusqu'au bout de son immunité parlementaire.

Abdelmalek Sahraoui qui est l'une des plus grosses fortunes de toute l'Algérie, n'est donc qu'à sa première affaire. D'autres suivront puisque, selon certaines indiscrétions, les enquêtes menées par les services de sécurité ont révélé une grande opacité dans la gestion de l'empire de l'ex-député qui, non seulement aurait fui le fisc mais il aurait aussi, réussi à faire dans le transfert illégal des devises. De nombreuses irrégularités auraient été également découvertes dans la gestion des entreprises que ce soit dans les documents d'archives, les procédures de contrôle ou encore en matière de comptabilité. À la tête d'un empire composé de plus de 84 entreprises, Sahraoui demeure méconnu de l'opinion publique. Pourtant, ce milliardaire qui voyageait en jet privé, possède une collection de voitures luxueuses et dirige le holding Promo Invest, l'un des groupes privés les plus puissants du pays, présent dans plusieurs secteurs, notamment dans la distribution de carburants et de produits pétrochimiques avec Petroser, a fini par être rattrapé par les scandales. Le groupe d'Abdelmalek Sahraoui est également, avec sa société GGI Filaha, l'un des plus grands exploitants agricoles avec un total de 17 800 hectares répartis dans les wilayas de Mascara, Saïda, Oran et Adrar. Son groupe qui possède la plus grande exploitation d'oliviers à Saïda, de plus de 1200 hectares, s'est investi dans la production de l'huile d'olive, des semences de pomme de terre et des céréales. Excepté son élection comme député FLN en mai 2017 dans sa ville natale de Mascara, ce milliardaire a toujours opté de rester à l'abri des projecteurs médiatiques. Il se fera remarquer en menant le mouvement des lobbyistes qui ont pesé de tout leur poids pour retirer l'impôt sur la fortune que devait contenir la loi de finances 2018. Abdelmalek Sahraoui qui vient de perdre par la force de la loi, son immunité parlementaire après la dissolution de l'APN, devra justifier sa grosse richesse. D'aucuns affirment que l'ex-député a profité des largesses de l'ancien régime pour bâtir une fortune et un immense patrimoine financier qui se compte en milliards de dollars. Pour rendre la pareille, l'homme aurait su montrer sa générosité dans le financement des campagnes électorales de l'ex-président Bouteflika. Et pour ce financement, il ne manquera pas aussi de répondre devant la justice.