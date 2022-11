En toute adéquation avec les orientations économiques retenues par l'État, l'Anade confirme son engagement à contribuer aux réformes pour la relance de l'économie nationale. Ces actions se recentrent sur la promotion de l'entrepreunariat à travers une vision nouvelle. Cette dernière vise l'aboutissement à un équilibre entre les efforts d'encouragement et d'accompagnement pour la création de projets, et le maintien de la lutte afin d'éradiquer les niches de corruption et de déperdition. C'est dans cette optique que l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat a annoncé, dimanche, dans un communiqué, «la reprise du financement des projets approuvés par les banques et dont les porteurs se sont acquittés des frais de location, avant la publication de ce communiqué (6 novembre 2022)». Il y a lieu de convenir qu'en tant qu'action concrète sur le terrain, cette mesure traduit sans ambiguïté un changement notable en matière de traitement de dossiers et une avancée dans la relation entre les entrepreneurs et l'administration, ce à quoi tendent les objectifs de l'Anade, en l'occurrence, mettre en place un cadre d'investissement performant, pour les jeunes porteurs de projets et la valorisation des acquis engendrés par les nouvelles politiques publiques. Une mission qui ne pourrait aboutir aux résultats escomptés sans un travail de fond pour assainir le paysage de l'entrepreneuriat. C'est dans cet ordre d'idées que l'Anade précise que «ses services entameront les poursuites judiciaires contre des fournisseurs impliqués dans des affaires de corruption, ceux ayant escroqué les porteurs de projets ainsi que les entrepreneurs impliqués dans le détournement de deniers publics, à travers des projets fictifs et la vérification de l'authenticité des attestations de qualification professionnelle avant de poursuivre, devant la justice, les faussaires». Ultime alternative, pour pouvoir concentrer l'ensemble des actions sur le développement et sur la revalorisation de la mission première de l'agence, à savoir le soutien à l'investissement et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la création de leurs projets. À ce titre, cette nouvelle approche de gestion met en avant l'importance d'identifier les failles et les dysfonctionnements qui ont engendré des situations inextricables par le passé, où ni l'agence ni les opérateurs n'ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est précisément à ce niveau que l'action de l'Anade pour la relance économique prend toute son importance. Autrement dit, les nouveaux paradigmes de gestion de l'agence sont réservés aux projets susceptibles d'impacter positivement le développement local et par conséquent l'économie nationale. Il faut dire que cette nouvelle dynamique est désormais applicable par le passage d'une gestion basée sur le traitement de masse et la généralisation de l'évaluation, à un traitement au cas par cas. C'est justement sur cette problématique que l'agence se penche pour remettre les pendules à l'heure et conférer aux jeunes investisseurs les conditions optimales afin de traverser les phases sensibles de la création. C'est dans ce sences que la direction générale de l'Anade,

a tenu à expliquer que «ses ser-vices s'attellent, à présent, à analyser toutes les données relatives à l'accompagnement et au financement des projets pour le parachèvement du processus de création, dans l'objectif d'en accroître les chances de réussite afin de promouvoir l'écosystème pour l'amélioration de l'entrepreneuriat».