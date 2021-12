Dans l'optique de remédier aux manquements et aux dysfonctionnements qui ont engendré des situations complexes de contentieux, pour les microentreprises à leur démarrage, la nouvelle approche de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade), se base désormais sur l'importance du suivi et de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, en leur conférant dès leur création, des perspectives d'exploitation susceptibles d'assurer un rythme régulier de remboursement de leurs échéances de crédits. Car il faut le dire, le fond de la problématique qui a longtemps miné les dossiers des jeunes entrepreneurs n'était autre que leur incapacité à se frayer un chemin et trouver leurs places sur les marchés. Et ce en plus du fait qu'ils étaient totalement livrés à eux-mêmes en matière de gestion administrative et parafiscale. C'est dans ce sens, qu'un mémorandum d'entente entre l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) et la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (Sadeg) vient accompagner les jeunes porteurs de projets dans la création et le développement des microentreprises dans le domaine des travaux de l'électricité et du gaz.

Un accord qui vise en substance au soutien, à l'accompagnement et à la promotion des microentreprises, en sus de l'encouragement de la coopération et du partenariat avec les différents domaines en vue de créer un climat d'affaires approprié. Il s'agit, également, de l'encouragement de la sous-traitance avec les grandes entreprises et la consécration d'un nombre considérable des projets d'investissement au profit des microentreprises».Il s'agit d'une dynamique qui se met progressivement en place pour répondre aux préoccupations des investisseurs, et pour concrétiser les grandes axes et les objectifs fixés par les pouvoirs publics en matière de relance de l'économie nationale, en l'occurrence aboutir à la diversification à travers la multiplication de partenariats, public/privé, et à travers l'amélioration des conditions d'investissement, et de création d'entreprise.

Toute l'importance de cet accord qui se profile à travers l'engagement de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz à «identifier les domaines et les activités potentiels pour la sous-traitance et à assurer un plan de charges pour les microentreprises, conformément au Code des marchés y afférent».C'est précisément à ce niveau que la nouvelle forme de gestion de ces dossiers prendra toute sa valeur, dans la mesure ou dès leur création, les jeunes entrepreneurs ont l'assurance d'accéder à des contrats de partenariats, qui leur permettront de développer leurs projets dans la certitude de pouvoir rembourser leurs crédits, et de produire une plus- value et des services de sous-traitance, indispensables pour réactiver les réels leviers économiques.

Pour ce faire, l'importance de la préparation et la formation des jeunes investisseurs à optimiser de telles opportunités et à rentabiliser leurs projets, repose sur l'accompagnement de l'Anade dans la « formation en matière de gestion de ce type d'entreprises, ainsi que pour le financement de la formation dispensée par la Sadeg et l'acquisition des produits et matériels nécessaires à la réalisation des travaux d'électricité et de gaz, et au financement de ces jeunes en vue d'entamer l'achat des produits de consommation et des matériels d'électricité et de gaz au niveau des stocks de la Sadeg»