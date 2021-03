L'ambassadrice du Danemark a affirmé, hier, à Tizi-Ouzou, que le domaine pharmaceutique se caractérise par une très bonne collaboration entre l'Algérie et le Danemark et c'est en même temps un domaine où il y a beaucoup plus de potentiel. Du côté danois, ajoute-t-elle, c'est un secteur clé d'innovation et une force motrice de la recherche et de la création d'emplois et de la richesse. Du côté algérien, c'est aussi un secteur important qui s'inscrit dans le souhait du gouvernement algérien de diversifier l'économie, d'augmenter la production locale et également d'aller vers les marchés africains.

À noter que l'ambassadrice s'est félicitée du travail accompli dans ce domaine par Novonordisk d'Oued Aïssi qui a doublé son effectif depuis son ouverture et l'amélioration de sa production, au point de prévoir d'aller vers l'international, en exportant vers les pays africains.