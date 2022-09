Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu en audience, hier, Elizabeth Moore Aubin l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique à Alger.Cette rencontre, a indiqué un communiqué du MDN, à laquelle étaient présents le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'Armée Nationale Populaire, «a été l'occasion pour les deux parties de discuter des questions d'intérêt commun, et d'examiner l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que des voies et moyens de son renforcement».

Nommée, à la fin de décembre, au poste d'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore a souligné, dès son arrivée en Algérie, que son pays aspire à renforcer ses relations de coopération dans les différents domaines avec l'Algérie. «J'ai apprécié une première rencontre productive avec Ramtane Lamamra pour discuter des relations entre les Etats-Unis et l'Algérie et de nos efforts communs pour relever les défis régionaux», a-t-elle écrit sur Twitter au terme de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étran,ger, Ramtane Lamamra, affirmant qu'elle est «prête à se mettre au travail pour servir les deux peuples américain et algérien».

Les échanges entre les deux pays sont fréquents depuis 2005 et l'Algérie avait accueilli des responsables militaires supérieurs américains. Les deux pays ont, depuis, mené leurs premiers dialogues militaires conjoints dont le second dialogue militaire conjoint a eu lieu à Alger en novembre 2006. Il s'agit de relations entre les deux pays, de fortes et stables. À ce sujet, rappelons que lors de sa visite en Algérie au courant de cette année, le mois de mars dernier, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a qualifié les relations algéro-américaines de «fortes», ne manquant pas de souligner la volonté de son pays d'oeuvrer pour l'approfondissement des liens économiques, éducatifs et culturels et le renforcement de la coopération sécuritaire. Il rappela, notamment que les deux pays entretiennent des relations de longue date, qui remontent à 1795, estimant que ces relations bilatérales continuent de prospérer. Entre les deux pays, la coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme demeure «l'essentiel impératif» des relations bilatérales, d'où la déclaration de la diplomatie américaine que «les efforts de l'Algérie sont essentiels pour améliorer la stabilité et la sécurité dans la région». Il a même soutenu que l'Algérie continue de jouer un rôle important pour la stabilité au Mali, saluant ses efforts pour un règlement pacifique des conflits dans la région, notamment en Libye où elle oeuvre pour une solution politique sous l'égide de l'ONU et l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais.