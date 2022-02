L'initiative de célébrer une Journée internationale de la langue maternelle. Elle a été approuvée à la et est observée dans le monde depuis l'année 2000. L'ambassade de ce pays en Algérie, que représente Muhammad Zulqarnain, a ainsi organisé, lundi, un événement multiculturel commémoratif à l'occasion de la «Journée des martyrs de la langue bangla (Dibash)» et de la «Journée internationale de la langue maternelle». Une cérémonie conviviale pleine de couleurs à laquelle étaient présents pas moins de 10 ambassadeurs du monde et différentes personnalités du monde diplomatique exerçant à Alger. Nombre d'entre - eux sont venus avec leurs enfants lesquels ont participé activement aux diverses représentations de chants, de danse et mimiques venus de leur terroir et animés dans leur propre langage maternel. Il y a soixante-dix ans, un certain 21 février 1952, des citoyens bangladais ont été tués au cours d'une manifestation pour protéger leur langue maternelle, le «bangla». En 1999, l'Unesco a institué cette journée comme la «Journée internationale de la langue maternelle» afin de protéger l'extinction de plus de 3 000 langues menacées dans le monde. L'ambassadeur du Bangladesh, Muhammad Zulqarnain, a transmis les félicitations du président et de la Première ministre du Bangladesh aux peuples et aux groupes ethniques pratiquant différentes langues du monde. 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue basé sur la langue maternelle, avec une prise de conscience croissante de son importance, en particulier pour les enfants d'âge préscolaire, et plus d'engagement en faveur de son développement dans la vie publique.