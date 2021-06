L'information circulait depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Les décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur la dispense de paiement des frais de confinement, a, semble-t-il, été annulée.

Une rumeur qui a vite été démentie par l'ambassade d'Algérie en France. Dans un communiqué, publié vendredi dernier, elle dément énergiquement ces fausses informations qui ont pris beaucoup d'ampleur. Elle atteste que la «mesure Tebboune» est toujours en vigueur.

«Contrairement aux rumeurs tendancieuses faisant état de la suppression de la dispense de payement des frais de confinement décidée par Monsieur le président de la République en faveur des étudiants et des personnes âgées à faibles revenus, à l'occasion de leur retour au pays, l'ambassade d'Algérie en France porte à la connaissance de ses concitoyens que cette mesure est toujours en vigueur», précise la même source.

Mieux encore, les services de l'ambassadeur Mohamed-Antar Daoud, assurent que des mesures concrètes ont été prises pour accélérer la prise en charge des dossiers déposés à cet effet. Cela ne devra plus dépasser les 24 h.

«À ce titre et sur instruction expresse du chef de l'État, des directives ont été données à l'ensemble de nos postes consulaires en France en vue d'assurer le traitement diligent des demandes y afférentes et l'obligation de communiquer aux intéressés une réponse (positive ou négative) dans un délai n'excédant pas les 24 heures», soutient le communiqué de l'ambassade. Elle précise que suite à quoi une liste est envoyée à la compagnie nationale de transports aériens, Air Algérie, cela afin que les personnes concernées par cette mesure soient identifiées.

«L'ambassade tient également à préciser que la liste des personnes éligibles à la dispense des frais de confinement est adressée quotidiennement par ses services et les postes consulaires en France à la direction d'Air Algérie», atteste la même source. Elle rappelle aussi que cette liste ne fait pas office de réservation de billets. «Il reste évident que la dispense de payement n'implique aucunement une réservation dont les démarches doivent être effectuées par les intéressés», est-il conclu.