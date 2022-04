Le syndicat des directeurs des écoles primaires vient d'envoyer à ses membres une missive où il les appelle à boycotter la gestion du dossier de l'allocation de 5000 DA destinée aux élèves démunis.

Cet appel suscite des interrogations de la part des pouvoirs publics et les responsables du secteur de l'Education nationale. Surtout que cette opération est bien étayée par le nouveau décret exécutif n°21-61, paru le 8 février 2021 au Journal officiel.

Le syndicats des directeurs des écoles primaires n'avance aucun argument ou des explications quant à son rejet de prendre en charge la gestion des dossiers relatifs à l'allocation de solidarité destinée aux élèves. Pourquoi cette réaction intempestive de la part du syndicat des directeurs des écoles primaires? Cette démarche ne s'oppose-t-elle pas avec l'esprit et le contenu du décret exécutif n°21-61? Le texte juridique est clair à propos des parties responsables de cette tâche consistant à gérer et préparer les dossiers de l'allocation et de leur dépôt officiel. Ce décret a expliqué y compris les raisons des nouvelles modalités de l'octroi de cette allocation. Il explique qu'il «intervient pour mettre de l'ordre dans l'octroi de ladite allocation en fixant les conditions et modalités de son attribution». Dans un autre registre, le texte établit et énumère avec clarté la hiérarchisation quant au travail de préparation des dossiers et de leur dépôt. Le syndicat des directeurs des écoles primaires risque de se retrouver dans une position qui s'inscrit en porte-à-faux par rapport à la réglementation en vigueur, surtout l'article 2 du décret n°21-61 qui stipule que «la liste initiale des élèves concernés par l'allocation spéciale de scolarité est établie au niveau des établissements sur la base des renseignements contenus dans le formulaire de demande de bénéfice de l'allocation spéciale de scolarité». Le texte est limpide, c'est aux directeurs des écoles primaires d'établir les listes des élèves concernés par l'allocation spéciale de scolarité. Rien n'est dit à propos de l'opération et de son champ d'intervention pour d'autres agents publics.

Le décret n°21-61 clarifie plus la mission de la direction de l'Education nationale à travers les directeurs des écoles primaires en précisant dans l'article10 «que la liste globale des élèves concernés par le bénéfice de l'allocation spéciale de scolarité citée à l'article 9, doit comporter, notamment, les renseignements suivants: dénomination des établissements de scolarisation des élèves, nom et prénoms des élèves, noms et prénoms des parents ou tuteurs d'élèves, numéros des comptes courants postaux des parents ou tuteurs d'élèves». Cet article est corroboré par une phrase saillante et qui ne nécessite aucun argumentaire ou «exégèse» juridico-juridique. Le même article stipule que «le paiement de cette allocation sera effectué par le directeur de l'éducation de chaque wilaya à travers le versement du montant alloué à cette dernière sur les comptes courants postaux des parents ou des tuteurs des élèves bénéficiaires», précise le décret en question. Donc, les textes sont clairs à propos des responsables directs quant à l'établissement des listes des élèves qui doivent bénéficier de l'allocation spéciale de la solidarité scolaire. Le syndicat des directeurs des écoles primaires est face à une situation dont sa lecture est sujette à des interprétations fantaisistes dépourvues de toute véracité en rapport avec le contenu et l'esprit du décret qui encadre toute l'opération de l'octroi de cette allocation en question.

Ce qu'il faut savoir des délais de l'octroi de l'allocation est fixé avant le début du mois de Ramadhan. Ce qui veut dire que la démarche marque un retard déjà. Les pouvoirs publics doivent agir en conséquence pour parer à toute perturbation susceptible de provoquer une situation de crise qui incitera les parents d'élèves concernés par l'allocation scolaire d'agir en investissant l'espace public pour clamer leur droit tel qu'il est reconnu par le décret exécutif n°21-61.