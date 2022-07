Solidarité oblige. L'Algérie vole au secours de la Tunisie pour l'aider à éteindre les flammes qui ravagent le pays. C'est du moins ce qu'a décidé le chef de l'État faisant suite à la demande de ce pays frère.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l'envoi immédiat d'importants moyens pour aider la Tunisie. Ces derniers se constituent de deux gros hélicoptères des Forces aériennes et de 25 gros camions de la Protection civile, quatre véhicules postes de commandement, une ambulance médicalisée, ainsi que 80 éléments de la Protection civile, tous grades confondus, qui sont entrés en Tunisie pour aider nos frères tunisiens à éteindre les feux de forêt que connaît ce pays. Une réaction habituelle qui se consolide au rythme des situations et des crises.

Une aide qui confirme la position de soutien pour le voisin de l' Est, et l'importance de porter les relations ente les deux pays au plus haut. C'est dans cette optique que la Tunisie s'appuie sur l'Algérie dans une conjoncture financière complexe. D'où l'intervention de l'Algérie en 2021 pour octroyer un prêt de 300 millions de dollars, à la Tunisie, suite aux effets de la crise sanitaire sur, notamment le secteur du tourisme. Ce à quoi s'ajoute un dépôt de 150 millions de dollars effectué en 2020 en garantie à la Banque centrale tunisienne. Hormis les aides financières, l'Algérie à toujours été aux côtés de nos frères tunisiens dans les moments le plus difficiles. Notamment durant la pandémie de Covid-19, le bal des convois de vaccins, de bavettes, et d'oxygène, n'a pas cessé. Ce n'est que le reflet de l'histoire commune aux deux pays. Un message fort pour les marchés internationaux, et les grandes puissances économiques. Ce dernier confirme, à travers les positions immuables de l'Algérie, la consolidation du front économique et social entre les deux pays. Un horizon qui se profile à travers une libération en cours des barrières frontalières, et la conjonction des efforts pour la réussite des événements économiques majeurs dans le continent.

À ce titre, il est important de maintenir cet élan d'échanges. À l'image de la réouverture des postes frontaliers, qui est venue apporter un soulagement certain pour le secteur du tourisme Tunisie, considéré comme principale source de revenus en Tunisie. D'où l'importance du soutien de l'Algérie pour la Tunisie, dans la lutte contre les incendies. Une menace qui risque de compromettre tous les plans de relance de ce secteur. Sur le plan régional, la solidarité entre les deux pays s'articule comme une préparation à relever les défis économiques, sécuritaires et sociaux qui s'imposent. Ces derniers seront dictés par un ordre mondial en pleine mutation.

Une opportunité pour les économies africaines, qui viennent de lancer la Zone de libre-échange. Un premier pas sur un programme qui nécessite une grande coopération entre les pays membres.

C'est dans cette optique, que le soutien et la solidarité ente les deux pays, sont le ciment qui servira à édifier les unions de demain. Un investissement à long terme, tant sur le plan financier et économique, que sur le plan sociopolitique.