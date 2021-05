14 mois après, les frontières vont-elles, enfin, être rouvertes? Cette décision attendue impatiemment par des millions d'Algériens sera débattue, aujourd'hui, en Conseil des ministres. En effet, la présidence de la République a annoncé, hier, dans un communiqué, la tenue de cette réunion du président avec les membres du gouvernement. Il faut savoir que cette fatidique question sera à l'ordre du jour. «Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche 16 mai 2021 la réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'adoption de plusieurs exposés, ordonnances et décrets», indique le palais d'El Mouradia. «Ils porteront sur les secteurs des finances, des affaires étrangères, de l'énergie et des mines, du commerce, des travaux publics et de la transition énergétique», ajoute la même source. La Présidence précise que l'examen de la possible ouverture des frontières terrestres et aériennes sera aussi au menu de cette rencontre. Que va donc décider le chef de l'État après l'exposé que lui fera le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid. Sachant que ce dernier a annoncé, jeudi dernier, que le Comité scientifique de suivi de la pandémie avait proposé une réouverture partielle des frontières. Nous avons mené une étude et donné des instructions, selon les orientations du Comité scientifique, en vue d'autoriser prochainement l'entrée des Algériens et étrangers sur le territoire national», a fait savoir le ministre. Selon les dires de Benbouzid, il s'agit d'un retour à la même situation qui prévalait avant mars 2021, et la re-fermeture presque totale des frontières. Ce qui va, néanmoins, changer est le fait que des conditions plus strictes seront imposées à ces voyageurs. Ce qu'a confirmé le lendemain le professeur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique. Il a précisé que la réunion de cette instance avait étudié les mesures à prendre pour renforcer les contrôles aux frontières des personnes autorisées à rentrer en Algérie. Cela dans le but d'éviter que de nouveaux cas de variants ne soient importés.Toutefois, la question de la réouverture totale des frontières est une décision souveraine qui est du ressort du chef de l'État. Le président Tebboune va-t-il prendre ce risque, sachant que cette mesure draconienne a permis aux Algériens de retrouver une vie presque normale? Surtout que la campagne de vaccination «patine» encore. La réponse sera connue ce soir. En attendant, une chose est sûre, les frontières maritimes resteront fermées...