Ouf! Après une année de sécheresse, la pluie fait son grand retour. En effet, le mauvais temps devrait s'installer durablement à partir d'aujourd'hui. Les prévisions météo annoncent des précipitations jusqu'à la semaine prochaine, notamment au nord du pays. Hier, Dame nature a donné un avant-goût du climat qui devrait régner sur le pays en ce début du mois de novembre.

Des orages ont «frappé» par intermittences les quatre coins du pays. Néanmoins, Météo Algérie annonce des perturbations importantes à partir de ce matin. Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront, aujourd'hui, plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie. «Les wilayas concernées par ces pluies seront, dans un premier temps: Oran, Mascara, Mostaganem, Relizane et Chlef», précise la même source. Elle note que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 40 mm durant la validité du BMS de catégorie orange, s'étalant de 6h00 à 21h00. Cette perturbation atmosphérique, accompagnée de rafales de vent sous orages, s'étendra ensuite aux wilayas de Tipaza, Aïn Defla, Tissemsilt, Médéa, Blida, Alger, Boumerdès, Bouira et Tizi Ouzou. Les quantités de pluies attendues pour ces wilayas sont également estimées de 20 à 40 mm durant la validité du BMS qui court de 9h00 à 23h00.

Les précipitations, de moindre importance, se poursuivront jusqu'à samedi prochain où l'on aura droit à un avant-goût de l'hiver. Les températures devraient sensiblement baisser, allant de 13 à 20 degrés dans les régions du Nord, et de 25 à 39 degrés au Sud. Les pluies devraient «tomber» de plus belle, alors que l'on aura droit aux premiers flocons de neige de l'année à l'est du pays, sur les monts dépassant les 1 200 mètres d'altitude. Le sud du pays ne sera pas épargné par le mauvais temps. Des pluies estimées entre 15 et 20 mm, localement, sont attendues, vendredi prochain, à Illizi, Tamanrasset, In Salah et Adrar. Des intempéries qui donnent des sueurs froides aux Algériens. Ils craignent que ces pluies orageuses, notamment au Sud, ne provoquent d'importantes inondations. Cela est d'autant plus vrai que, la semaine dernière, les chutes des premières pluies ont noyé la capitale, en l'espace de quelques heures. Elles ont fait 4 morts et causé des dégâts matériels considérables.

Certes, partout dans le monde, on a droit à des inondations en automne. De plus, avec le réchauffement climatique, il faudra s'attendre de plus en plus à voir Dame nature en colère. Néanmoins, l'incurie des responsables locaux n'est pas à négliger. D'ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a piqué une colère noire lors du dernier Conseil des ministres. «Vous devez trouver des solutions radicales et immédiates, loin de la politique de bricolage, au problème d'obstruction des trémies, au début de chaque saison hivernale», a-t-il ordonné aux membres de l'Exécutif. Il faut dire que depuis des années, l'on assiste au même scénario, avec l'arrivée des pluies. Les avaloirs et autres collecteurs de pluies sont obstrués par les ordures jetées par des citoyens incivils. Le laissez-aller des responsables, en charge de leur entretien, fait qu'elles se bouchent dès que quelques gouttes d'eau tombent. ce qui transforme nos routes et trémies en «piscines» à ciel ouvert. C'est à ce moment que les agents de la voirie se précipitent pour les «déboucher» à la va-vite et à l'aide de moyens rudimentaires. On les voit sur les routes, avec leurs pelles, en train d'essayer de sauver ce qui peut l'être, ce qui mène à des catastrophes, comme celle du 24 octobre dernier. Un dramatique rafistolage que le chef de l'État ne veut plus voir. Les pluies de cette semaine seront un test pour voir si les remontrances du président Tebboune ont produit l'effet escompté. Alors: «wait and see»...