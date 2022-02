L'Algérie plie-t-elle sous le poids de l'inflation? Comment les citoyens vivent-ils ce tsunami inflationniste qui envahit la planète? Les Algériens ressentent-ils le même poids de la hausse des prix? Qu'est- ce qui explique cette situation et quelles ont été les mesures prises par l'Exécutif pour y remédier? Toutes ces questions s'imposent à l'esprit dans un contexte économique inédit qui n'épargne aucun pays au monde. Et pour cause, depuis deux ans, les économistes du monde n'ont pas cessé de mettre en garde contre une importante poussée inflationniste post-Covid-19. Leurs prévisions se sont confirmées et aucun pays n'échappe à la logique implacable de l'économie de marché. Le constat a été établi par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il est sans appel. Les prix des produits alimentaires, à l'échelle de la planète, sont montés en flèche. Des hausses exponentielles ont concerné des aliments de base comme le maïs, dont les prix ont progressé de 88%. Le blé a vu sa valeur augmenter de 50%. D'autres produits de large consommation ont connu des hausses de 40%. Ces augmentations qui donnent le tournis, annoncent-elles un nouveau cycle de famines? Et pour cause, il est déjà confirmé que certains pays, parmi les plus pauvres de la planète, risquent d'être dans l'impossibilité d'acheter du blé sur les marchés internationaux. C'est dire l'ampleur d'une crise mondiale, dont les conséquences sur l'équilibre de plusieurs régions du monde, peuvent être cataclysmiques. Il faut dire qu'à la pandémie de Covid-19 responsable de cette poussée inflationniste, se sont greffées d'autres causes que sont la sécheresse, l'augmentation des prix du pétrole et l'explosion des prix du fret maritime. Dans quelques pays, l'association de ces facteurs a provoqué une hausse de plus de 200% des prix des produits alimentaires. Du jamais-vu! Il en est résulté le basculement de 7 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Une véritable tragédie.

Des hausses inédites

La crise inflationniste est d'une ampleur telle que même les pays occidentaux les mieux nantis en ont ressenti les durs effets. La hausse, jusque-là insoupçonnable, des prix, n'a épargné aucun poste de dépenses des ménages. Ces derniers n'ont pas reçu le moindre soutien effectif et direct des Etats. À la faveur de la campagne électorale pour la présidentielle, la France affronte un vrai débat entre les différents candidats sur l'effondrement du pouvoir d'achat qui persiste depuis deux ans. Il en est, parmi ces pays, qui a consenti une hausse très marginale des salaires de l'ordre de 2% pour 30% des salariés. Impossible dans ce cas d'absorber la hausse des prix. Au regard des augmentations observées sur les marchés internationaux de denrées alimentaires, les économistes s'attendent à une fulgurante hausse des prix de la baguette de pain et des pâtes alimentaires. En Algérie, la baguette est cédée, quasiment, au même prix depuis près de vingt ans et les pâtes alimentaires connaîtront, très bientôt, une baisse de 50% de leur valeur! C'est dire que cette poussée inflationniste mondiale n'atteint pas les Algériens dans tous les produits de leur alimentation de base. Les catégories les plus fragiles continueront à s'alimenter au même prix sur ces aliments stratégiques. Et mieux encore, les prix de l'électricité, de l'eau et du gaz, qui ont flambé dans le monde entier, restent très stables chez nous, agissant ainsi à la baisse sur le taux global de l'inflation. De fait, sur les produits vitaux, les Algériens en restent au prix d'avant la pandémie de la Covid-19. Cela dit, malgré cette solide protection que la majorité des citoyens d'autres pays n'a pas, le pouvoir d'achat a constitué une préoccupation majeure pour le président Tebboune. On aura vu cette volonté qu'il l'a animé de soulager les Algériens par les décisions de relever le Snmg à 20 000 DA, défiscaliser les salaires de moins de 30 000 DA, baisser l'IRG des salaires de l'ensemble des travailleurs et bientôt, relever le point indiciaire des salaires des fonctionnaires. Toutes ces mesures, prévues dans les 54 engagements du président Tebboune avaient pour objectif de booster le pouvoir d'achat des Algériens. Ces mesures salutaires sont, au regard des observateurs, suffisantes pour permettre aux familles d'améliorer leur ordinaire. Mais entre-temps, le monde a été frappé de plein fouet par la pandémie, de sorte à ce qu'on se retrouve aujourd'hui devant cette situation inédite.

Guerre à la spéculation

La solution n'est pas dans l'importation et encore moins dans l'élargissement du soutien des biens de consommation. La bataille doit être menée de manière rigoureuse sur le terrain de la lutte contre la spéculation. Des individus malintentionnés profitent de la situation difficile à l'international, en matière de hausse des prix, pour organiser la pénurie en Algérie à leur niveau et provoquer une inflation artificielle de certains produits. Une horde de criminels qui, sous prétexte de libération des prix, organisent la spéculation à grande échelle. On les a vus à l'oeuvre lors des crises successives qui ont frappé la semoule et l'huile de table. La faune de spéculateurs professionnels agissait durant plusieurs années au nez et à la barbe d'un Etat spectateur, exploitant les nombreuses failles dans le cortex juridique du pays. C'est justement là le point fort de ces prédateurs sans foi ni loi. Ils s'arrangeaient avec une réglementation molle et floue. Cela leur a permis d'entretenir la confusion entre économie de marché et économie de bazar. Mais ces temps où l'anarchie régnait en maître dans la sphère commerciale sont à jamais révolus. Les textes de lois prises par l'Etat ont donné les premiers signaux d'une rigoureuse reprise en main. Mais peut-on dire que la guerre n'est pas, pour autant, terminée?