L'Algérie a remporté la Coupe arabe de la FIFA en battant la Tunisie en finale. Le fair-play s'est imposé comme critère durant ce championnat organisé par le Qatar.

L'Algérie et à travers son Equipe nationale, a fait montre d'un attachement sans ambages à la cause palestinienne, les supporters aussi, ont hissé le drapeau de la Palestine comme signe de solidarité à ce peuple qui subit les affres de l'apartheid de l'entité sioniste.

Il faut dire que cette Coupe arabe était palestinienne par excellence, d'où la présence de l'emblème palestinien et les mots d'ordre et les slogans fusaient de partout durant ce championnat réussi sur tous les plans.

L'Algérie a encore une fois fait rappeler au monde qu'il y a un peuple brimé et occupé par une entité sioniste qui excelle dans les massacres et les génocides sur une terre qui a un nom, la Palestine.

Chaque match où l'équipe nationale algérienne joue, l'emblème palestinien est présent. Mais le plus beau, ce sont les capés de Madjid Bougherra qui défilent dans le stade avec le drapeau palestinien, encouragés par les supporters algériens bariolés par les «keffiyeh», des écharpes comme signe de soutien de la Palestine et une dénonciation claire et nette de l'occupation sioniste.

Les Palestiniens, eux, n'ont pas cessé de soutenir l'équipe nationale algérienne, c'est une manière de leur rendre l'ascenseur et de les remercier pour cet acte de bravoure et de courage. Les villes palestiniennes ne cessaient d'exprimer leur joie dès que l'équipe nationale termine ses rencontres avec succès durant chaque match de la Coupe. C'est dire que les Palestiniens voulaient transmettre un message clair aux Algériens, que « vous êtes notre équipe nationale, qui défend l'honneur et la dignité des Palestiniens et de la Palestine dans cette Coupe arabe».

La symbolique est exprimée aussi dans les rues d'Algérie, où les Algériens sortaient durant chaque match faire le défilé en hissant le drapeau palestinien comme signe et expression de soutien à ce peuple pour son indépendance et son affranchissement de l'occupation sioniste.

Les Algériens sont guidés par leur instinct, un instinct de justice et de dignité. La Palestine est vue comme une question relevant d'injustice faite par les puissants de ce monde qui ferment les yeux contre les crimes et les massa-cres commis par le régime de l'apartheid qui sévit en Palestine.

Le monde arabe est caractérisé ces derniers temps par la ruée de certains pays vers la normalisation avec Israël. Cette réalité affligeante et déshonorante a suscité la consternation et l'émoi chez le peuple palestinien qui vit l'amertume de ladite normalisation de certains pays arabes avec l'entité sioniste.

Le sport en général et le football en particulier, sont l'espace propice et idoine pour exprimer un message politique et de solidarité avec les peuples qui croupissent sous la domination coloniale et la sujétion.

L'Algérie, un pays qui a connu les sévices de la colonisation et les drames de l'occupation, n'a pas cessé de soutenir la cause palestinienne et toutes les causes justes de par le monde.

L'Algérie a rejeté la normalisation avec l'entité sioniste, cette attitude a permis aux Palestiniens d'avoir une lueur d'espoir quant à leur affranchissement tant qu'il y a des pays comme l'Algérie qui affichent leur soutien indéfectible à ce peuple livré à lui-même dans une scène digne de combat entre David et Goliath.

La Coupe arabe a permis de faire la décantation et les nuances quant à la démarcation des peuples et leurs Etats sur les questions de principe. L'Algérie a gagné de l'estime grâce à ses positions de principe en rapport avec les causes justes et son soutien à toute démarche visant la libération des peuples du joug colonial et de l'apartheid comme c'est le cas pour la Palestine occupée par l'entité sioniste.