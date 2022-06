Dans une note adressée à toutes les agences de voyages, le ministère du Tourisme vient de décider de suspendre toute relation touristique avec l’Espagne. Le document du ministère ( voir fax simili ) ordonne en effet, aux agences de voyage de « suspendre immédiatement toutes les opérations et relations touristiques avec le royaume d’Espagne ». Cette action fait suite à une série de décisions prises par les pouvoirs publics après le revirement spectaculaire du gouvernement espagnol sur le dossier du Sahara occidental . Le 8 juin dernier, l’Algérie a décidé « de procéder à la suspension « immédiate » du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération qu’elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le Royaume d’Espagne », a indiqué une déclaration de la présidence de la République. Le même jour c’est l’Abef qui décide du gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services, de et vers l’Espagne.