Ce rendez-vous représente, sans aucun doute une opportunité inouïe pour les opérateurs économiques nationaux. L'Algérie, qui a fait de 2022 une année économique, doit leur faire la part belle. Le président de la République n'a pas lésiné sur les mots pour soutenir les exportateurs, les créateurs de richesse pour qu'ils puissent donner leur pleine mesure. «Les exportateurs ont besoin d'être encouragés et non combattus», avait déclaré Abdelmadjid Tebboune, lors de la Conférence nationale sur le Plan de relance pour une économie nouvelle, qui s'est tenue en août 2020.

À nos bâtisseurs donc de jouer le jeu et de ne pas revenir bredouilles de cette rencontre organisée par l'Association d'affaires arabo-turque (Turap), en coopération avec le ministère turc du Commerce, à laquelle prendront part un certain nombre d'ambassadeurs et de consuls arabes en Turquie. Les opérateurs sont, ainsi, invités, à «participer activement à la stratégie de l'Etat visant à s'ouvrir à de nouveaux horizons d'investissement et d'exportation, et à saisir les opportunités de partenariat, dans le cadre du principe gagnant-gagnant avec la Turquie et tous les pays participant à cet événement», a écrit, sur son site Web, l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) qui a répercuté l'information. Ceux opérant dans les domaines de la construction, de l'investissement immobilier, des matériaux et des technologies de construction, de la décoration intérieure et de l'ameublement, doivent adresser leurs candidatures pour prendre part à la 16e édition du Forum de la coopération arabo-turque en construction & investissement immobilier, ainsi que la 7e édition du Salon des matériaux de construction, des technologies, du design d'intérieur et de l'ameublement.

Le jeu en vaut la chandelle. Le Forum de la coopération arabo-turque est une plate-forme d'échanges qui permet de promouvoir l'investissement et le partenariat, afin de consolider les relations de coopération entre la Turquie et les pays arabes, a souligné l'agence, dans son communiqué publié le 9 janvier. L'Algérie, qui demeure un partenaire privilégié de la Turquie aux niveaux arabe et continental, trouve, à travers cet événement, l'occasion d'élargir davantage son champ d'action.

Les investissements turcs en Algérie sont loin d'être insignifiants, même s'ils sont encore loin de ceux espérés. «Les investissements turcs en Algérie s'élèvent, jusqu'à présent, à 5 milliards de dollars, outre près de 1 300 entreprises turques activant en Algérie», avait indiqué le chef de la diplomatie turque lors de la visite qu'il avait effectuée, en Algérie, au mois d'août 2021.

L'Algérie qui a initié un Plan de relance économique ambitieux, en août 2020, pour s'affranchir de son addiction à son pétrole, en espère davantage. «Nous avons exprimé notre satisfaction de la vision ambitieuse du partenariat algéro-turc, au moment où nous estimons qu'il est nécessaire de réaliser davantage d'investissements turcs, au vu des potentialités de l'économie algérienne et des réalisations de l'économie turque», avait déclaré le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra, à l'issue de sa rencontre avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, indiquant que les nouveaux investissements peuvent être orientés vers les secteurs de l'agriculture, des mines et du tourisme.

La 16ème édition du Forum de la coopération arabo-turque vise, pour sa part, à renforcer le partenariat entre les opérateurs turcs et leurs homologues arabes, à travers les réunions bilatérales qui se tiendront en marge de la rencontre, entre les différentes entreprises turques et arabes. Elle peut ouvrir d'autres horizons à l'Algérie...