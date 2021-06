Il était attendu que la voix de l'Algérie retentisse, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. C'est fait. Et c'est sans surprise qu'elle a défendu l'accès équitable aux vaccins contre la

Covid-19. L'Afrique et les pays pauvres en souffrent. Plus de la moitié de l'humanité reste à l'écart des progrès actuels, en particulier l'Afrique, où, seulement 2 habitants sur 100 sont vaccinés, relève-t-on. Un indicateur qui montre que la pandémie est loin d'être vaincue et que ses effets sur les économies des pays les plus vulnérables seront dévastatrices. Le patron de la diplomatie algérienne en a fait l'épine dorsale dans son intervention, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Il a lancé un appel aux 20 pays les plus riches de la planète, pour jouer un rôle plus important, afin d'assurer l'accès équitable, des pays, aux vaccins anti-Covid-19, tout en soulignant que sans une vaste campagne de vaccination, les économies africaines continueront d'être affectées négativement. «J'appelle le G20 à jouer un plus grand rôle pour assurer un accès équitable aux vaccins, entre les pays, en fournissant des vaccins, en partageant les connaissances et l'expertise, et en soutenant les initiatives régionales, telles que l'Africa vaccine acquisition task team (Avatt)», a déclaré Sabri Boukadoum, lors de cet événement, qui s'est tenu et a pris fin hier, à Matera, en Italie. «La pandémie de Covid-19 a révélé de nombreuses lacunes et faiblesses du système international, notamment un manque de solidarité, qui entraîne actuellement des inégalités et des disparités dans l'accès aux vaccins contre la Covid-19», a-t-il noté. Les pays africains sont directement exposés à ce préjudice. Sans une vaste couverture vaccinale, les économies africaines continueront d'être affectées négativement par les contraintes et les restrictions, a averti Sabri Boukadoum. à quelles conséquences sont-elles exposées? «Les niveaux de pauvreté et d'insécurité alimentaire en Afrique devraient augmenter considérablement, créant un climat présentant un fort potentiel d'instabilité et de conflits», a-t-il prévenu, tout en plaidant pour un effort collectif exceptionnel et une coopération multilatérale, afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Il y a un besoin pressant d'encourager la coopération Nord-Sud, Sud-Sud ainsi que la coopération triangulaire, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et pour lancer des actions en vue de faire face à la Covid-19», a souligné le ministre algérien des Affaires étrangères. Au moment où le monde engage une lutte contre la pandémie de Covid-19, une autre pandémie, celle de la faim, sévit depuis des décennies et continue de menacer les vies de millions de personnes, a alerté le chef de la diplomatie algérienne, faisant remarquer que, durant l'année 2020, près de 690 millions de personnes ont souffert de la faim à travers le monde. Soit 10 millions de plus qu'en 2019. L'Algérie est-elle touchée? «L'Algérie considère sa sécurité alimentaire comme une question d'indépendance et de souveraineté.

Notre stratégie a réalisé des progrès significatifs en 2019, avec une augmentation de 6,1% de la production agricole, d'une valeur de 29,1 milliards de dollars, ce qui représente 12% du PIB, avec un taux de couverture des besoins alimentaires à hauteur de 73%», a indiqué Sabri Boukadoum, qui a précisé que le taux de sous-alimentation a été réduit de 6% annuellement, soulignant qu'en 2016, le taux de sous-alimentation était de 4,6%, au moment où ce taux était de 13% dans les pays développés. «Nous faisons de notre mieux pour aider les pays voisins qui font face au problème de l'insécurité alimentaire», a conclu Sabri Boukadoum. La solidarité: un principe qui caractérise l'Algérie, qui en a fait un thème central, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 20 pays les plus riches du monde.