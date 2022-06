Une coopération stratégique. Aux allures de forum, la visite du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab en Mauritanie depuis ce lundi, s'est particulièrement distinguée par le nombre de mémorandums d'entente signés dans les secteurs de l'énergie et des mines. Des mémorandums signés par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre mauritanien du Pétrole, des Mines et de l'Énergie.

Le premier mémorandum a trait à la promotion et au renforcement de la coopération bilatérale, selon le principe gagnant-gagnant et conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur dans les deux pays et aux priorités et stratégies des deux parties. Il s'agit d'un accord portant sur la coopération scientifique, technique, technologique, législative, administrative et commerciale dans le domaine des hydrocarbures, de l'énergie et des mines. Il est également question du renforcement des investissements dans ces domaines dans les deux pays et l'étude des possibilités d'investissement, d'échange d'expériences et d'assistance technique dans le domaine de l'exploration des hydrocarbures. La coopération dans le domaine de l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel comprimé comme carburant pour les véhicules a été également au menu, au même titre que l'approvisionnement du marché mauritanien en hydrocarbures, en produits pétroliers et en gaz de ville, ainsi que le développement des services pétroliers et de réhabilitation et d'extension des installations de stockage de GPL en Mauritanie. En somme, un pied à terre pour Naftal. Par ailleurs, les deux parties ont abordé les opportunités de partenariat dans le domaine de l'industrie des bouteilles de gaz GPL, l'industrie des engrais phosphatés et azotés en Mauritanie, ainsi que l'assistance technique dans le domaine du raffinage et de la conversion des hydrocarbures. Ce qui permettra de renforcer la coopération entre la compagnie algérienne Sonatrach et la Société mauritanienne des hydrocarbures. Le mémorandum d'entente concerne l'exploration géologique et minière, la coopération et l'assistance techniques dans le domaine des minéraux, la consolidation de la coopération entre l'Agence mauritanienne de recherche géologique et du patrimoine minier (Anarpam) et l'Office algérien des recherches géologiques et minières (Orgm). La réalisation de lignes électriques entre les deux pays sont également prévues. Une manière de renforcer les capacités d'échange de l'énergie électrique. Par ailleurs, le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar et le DG de la société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), Tourad Abdel Baghi ont signé un mémorandum d'entente. Le document vise l'exploration à la commercialisation, en passant par le développement, le transport et la transformation. Pour la Sonatrach, le marché mauritanien est considéré comme un marché prometteur sur lequel elle mise dans sa stratégie d'investissement en Afrique, en adéquation avec l'orientation des pouvoirs publics, afin d'élargir le champ des investissements et du commerce extérieur. En parallèle, le P-DG de l'Orgm, Yahia Azri et le DG de l'Anarpam, El Hachemy Cheikh Sidaty ont signé une convention de coopération, visant à fixer les conditions et les modalités du partenariat scientifique et technique entre les deux instances, le but étant de renforcer l'échange des expertises et des savoir-faire techniques.