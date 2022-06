Dans sa 53e édition, la Foire internationale d'Alger semble réunir tous les ingrédients d'une relance efficiente de l'économie nationale.

Plus qu'un événement économique majeur, elle s'articule autour de la mobilisation des moyens et des échanges nécessaires pour la concrétisation des orientations et des décisions profondes adoptées durant une absence de deux ans. Période durant laquelle, l'Algérie a dressé les bilans indispensables, pour le lancement de réformes dans tous les secteurs, en préparation d'un décollage économique qui se veut à la hauteur des changements apportés par le parachèvement du processus constitutionnel, qui a permis le renouvellement des institutions. Autant dire que l'économie nationale revient de loin, et à ce titre, cette édition de la FIA se présente comme le point de jonction de toutes les actions menées par les pouvoirs publics, pour un réamorçage économique réel.

C'est dans cette optique que le président de la République a mis l'accent sur le «Développement de la sous-traitance au niveau national par l'association du plus grand nombre possible d'entreprises algériennes et l'établissement de partenariats avec les sociétés étrangères pour développer l'industrialisation, l'Algérie disposant de moyens de paiement et il importe de préserver sa crédibilité».

Il faut dire que dans sa particularité cette édition de la FIA se veut porteuse de messages forts pour les investisseurs étrangers et locaux, dûment argumentée par le volume des mesures d'incitation et de facilitation mises en place par l'État. C'est précisément à ce niveau que sont apparus les vrais changements de vision et de stratégies, mettant en avant l'impératif de booster les secteurs stratégiques, tels que l'économie de la connaissance, l'agriculture, la sous-traitance et l'industrie, pour ne citer que ceux-là. L'objectif central étant de porter le volet de la création d'entreprises et d'emplois à une vitesse supérieure, à travers la grande opportunité que représente la FIA, en matière de coopération et de signature de partenariats.

À ce titre, le président de la République n'a pas manqué lors de l'inauguration de la FIA, d'exprimer l'importance dédiée à l'invité d'honneur de cette édition, en l'occurrence les Etats-Unis d'Amérique, appelant à «l'intensification de la coopération et de l'échange d'expériences entre les hommes d'affaires algériens et américains, afin de bénéficier de l'expérience américaine dans le domaine des start-up». Évoquant au stand constructeur d'avions C-130, la possibilité d'acquisition ou d'affrètement en urgence d'avions bombardiers d'eau, en prévision de la période des grandes chaleurs. En somme, la 53e édition de la FIA intervient à un moment on ne peut plus opportun pour acter le passage d'une économie rentière à une économie de production et de développement durable. La forte participation de partenaires étrangers et d'entreprises nationales témoignent de la naissance d'une nouvelle dynamique porteuse d'objectifs clairs et réalisables. Ces derniers reflètent le travail de fond effectué dans l'application de politiques publiques axées sur la valorisation des capacités nationales à relever le défi économique. Et ce, à travers l'éradication des freins et d'obstacles qui existaient depuis des lustres, et en agissant pour le renforcement de la crédibilité et de l'attractivité de l'investissement en Algérie.