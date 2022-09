Afin de mettre en valeur les joyaux du Sahara, notamment les pierres précieuses dont recèle la région de l'Ahaggar, à Tamanrasset, l'Algérie fait appel au savoir-faire brésilien. L'Algérie et le Brésil décident, en effet, d'intensifier leur coopération, déjà soigneusement entretenue, dans le domaine de l'artisanat, particulièrement les pierres précieuses, semi-précieuses et la tannerie. C'est ce qui ressort à l'issue du paraphe de plusieurs accords de coopération entre les deux pays portant sur le transfert de connaissances et des techniques au profit des artisans de la wilaya de Tamanrasset.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi qui supervisait, à la veille de ce week-end, la cérémonie de signature en présence de l'ambassadeur du Brésil à Alger, Flavio Marega, a affirmé que ce nouveau partenariat s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud. «Il intervient aussi en application des accords de coopération scientifique, technologique et technique signés entre les deux pays et en complément de l'avenant de la convention relative au transfert des connaissances au profit des artisans lapidaires et orfèvres, un document prévoyant en outre la création d'une école pilote au niveau de la Chambre de l'artisanat et des métiers de Tamanrasset», a ajouté Yacine Hamadi qui a rappelé tout l'intérêt qu'accordent les deux pays à l'artisanat en entretenant une étroite collaboration, laquelle est inscrite dans «l'avenant permettant le lancement du projet de transfert des connaissances en matière de production et de taille de pierres précieuses et semi-précieuses, la joaillerie et l'orfèvrerie signé à Alger en 2008». Notons que le choix du Brésil par l'Algérie pour révéler au monde son trésor minéral n'est pas fortuit. En effet, le plus vaste pays d'Amérique latine se distingue par l'extraction et la production de pierres précieuses. Il est même devenu le plus important pourvoyeur mondial en la matière. En matière de pierres précieuses, le Brésil assure environ le tiers de la production mondiale grâce à son état «réservoir», le Minas Gerais «Mines communes» en portugais dont les villes d'Ouro Preto «Or noir», ville par ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, et de Teófilo Otoni sont les dignes représentantes. Revenant sur la coopération algéro-brésilienne, le ministre a fait état de «la formation de 84 formateurs dans plusieurs spécialités, notamment la taille des différents types de pierres disponibles dans la région de l'Ahaggar, à Tamanrasset».

En 2019, 13 experts de l'Agence brésilienne de coopération s'étaient déplacés à Tamanrasset, a-t-il rappelé, soulignant qu'il a été convenu d'inscrire «trois projets de coopération, à savoir l'amélioration du procédé de tannage, la transformation créative des pierres et des métaux du Sahara dans l'artisanat et la mise en place des stratégies pour accroître la production des joailleries de la coopérative Tahartit N'Haggar, à Tamanrasset».

L'ambassadeur du Brésil a pour sa part fait savoir que la première phase de la coopération bilatérale dans le domaine de l'artisanat avait pris «sept années pour former des formateurs qui ont transféré, à leur tour, leur savoir-faire à des artisans locaux», mettant en avant «la création d'une école pilote au niveau de la Chambre de l'artisanat et des métiers de Tamanrasset». Selon le diplomate brésilien, les deux pays ont convenu d' «intensifier la coopération en termes d'artisanat, particulièrement les pierres précieuses, semi-précieuses et la tannerie».