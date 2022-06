L'Algérie dispose d'une importante quantité de tests de dépistage PCR, afin de détecter la variole du singe. C'est ce qu'a révélé, hier, le docteur Fawzi Derrar, DG de l'institut Pasteur d'Alger, (IPA). Ce spécialiste en virologie intervenait, lors de son passage au forum du quotidien arabophone Echaâb. Il a affirmé, dans ce sens, que «l'IPA a un rôle crucial à jouer pour freiner le virus dans le cas d'une éventuelle intrusion sur le sol algérien». Cela, avant de rassurer sur la situation épidémique, indiquant qu'«aucun cas suspect ou confirmé de l'infection à la variole du singe n'a été détecté ou enregistré en Algérie, à ce jour». Le plan de riposte du pays face à une éventuelle apparition du virus, est déjà prêt selon le même responsable. «Le protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19, mis en place en Algérie, a montré son efficacité et il est suffisant pour freiner la propagation de la variole du singe», a estimé le directeur général de l'IPA. Il y a lieu d'ajouter, que le comité ad hoc chargé du suivi de l'évolution de l'épidémie relative à la variole du singe, est d'ores et déjà sur le terrain. Il a été mis en place, la semaine dernière, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et il se chargera des missions d'observation, de veille et d'alerte.

Pour en revenir à Fawzi Derrar, ce dernier a exclu la propagation du virus de la variole du singe de la même manière que pour la Covid-19. D'un ton qui se veut rassurant, le spécialiste dira que «l'analyse de la courbe épidémiologique du nombre d'infections par la variole du singe, depuis le début du diagnostic des cas confirmés infectés dans un certain nombre de pays, montre qu'il ne s'agit pas d'un virus qui se propage rapidement, comme cela a été le cas pour la Covid-19». Au sujet de la gravité de la variole du singe pour l'homme, le docteur Derrar a souligné que «ce virus est complètement différent, dans ses caractéristiques, du virus de la Covid- 19, que cela soit en termes de vitesse de propagation ou de dangerosité pour les êtres humains». Poursuivant, le DG de l'IPA a affirmé que «le virus de la variole du singe touche de nombreuses personnes nées après l'année 1980 soit les moins de 40 ans», «car ces derniers ne sont pas immunisés», a-t-il poursuivit et «ils ont la capacité de propager le virus maladie en cas d'infection, contrairement aux personnes nées avant cette année». Là, il explique que la transmission est due au déclin mondial de l'immunité aux virus de la variole humaine, suite à l'arrêt de la vaccination antivariolique.