L'un des mérites de la crise diplomatique entre Alger et Madrid a été ce regain d'intérêt de l'opinion publique algérienne en faveur des positions politiques du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Au demeurant, les Algériens restent intraitables et intransigeants quand il s'agit de défendre la souveraineté du pays et ses positions extérieures, surtout quand il est question des causes traditionnelles justes. La récente brouille diplomatique avec l'Espagne semble agir tel un catalyseur, à même de raffermir les liens nationaux et renforcer le front interne. C'est, en tout cas, ce qui ressort des tendances nationales actuelles, qui donnent raison aux décisions du président Tebboune quant à imposer le respect de l'Algérie dans le concert des nations. Ce sont d'abord, les réseaux sociaux qui donnent le ton, à travers un déferlement de réactions et de messages soutenant et consolidant les positions diplomatiques de l'Algérie. Et dire que ce ne sont pas des personnalités nationales représentant des partis politiques ou des tendances idéologiques ou autres qui sont derrière cette levée de boucliers des Algériens. Non. Ce sont des gens anonymes, des journalistes qui n'ont pas l'habitude des grands débats politiques, des artistes et de jeunes étudiants en quête d'horizons nouveaux, des jeunes filles et même des étrangers, dont des Syriens, des Libanais, des Egyptiens, des Palestiniens qui prennent le relais pour défendre «le pays arabe qui fait le plus honneur aux peuples arabes, musulmans et du tiers-monde». Ils sont nombreux ces internautes algériens qui s'en donnent à coeur joie, sur les réseaux sociaux en défendant les positions diplomatiques de leur pays, face aux déferlements propagandistes makhzeniens. Saisissant cette occasion d'or, les cyber-soldats de sa majesté le roitelet du Maroc, tentent par tous les moyens de ternir l'image de l'Algérie, en véhiculant des informations erronées et tendancieuses, en ce moment précis. Mais c'est compter sans la ténacité des internautes algériens, qui veillent au grain. Ces nouveaux chefs de la diplomatie algérienne ne ratent rien pour tirer à boulets rouges sur tous ceux qui s'aventurent sur le terrain de l'Algérie souveraine. C'est ainsi que des vidéos comportant des séquences d'interviews et de réponses virulentes du président, comme celles données à Al Jazeera, à l'endroit de ceux qui voudraient attenter à la stabilité du pays, sont mises en scène par des jeunes journalistes, des intellectuels algériens et des YouTubeurs. Hier encore, les réseaux sociaux foisonnaient autour de cette crise diplomatique et ses retombées. Des faits et comportements qui annoncent des lendemains positifs pour le renforcement du front interne.

C'est, en somme, la nouvelle ligne diplomatique que s'est fixée l'Algérie, pour regagner du terrain dans le monde de demain. Dans son édition d'hier, le rédacteur en chef et fondateur du site «Le jeu des nations», et ancien rédacteur en chef de RFI, Sami Kleib, consacre sa Une aux répercussions de la crise entre l'Algérie et l'Espagne. Saluant les positions de l'Algérie depuis le début de cette crise,ill estimera que l'Algérie fait face aux réactions hostiles des pays occidentaux, suite à ses positions hardies vis-à-vis des questions internationales d'actualité brûlantes. «L'Algérie actuelle sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune parait devant de sérieuses transformations dans sa politique étrangère, en, quête de diversification de ses intérêts... Tout en maintenant ses positions historiques. Ce qui la met au coeur du cyclone européen», dira-t-il dans son rapport stratégique hebdomadaire, tout en citant les récentes visites des chefs de diplomatie étrangère, comme Sergueï Lavrov, la virée de Lamamra avec d'autres représentants de pays arabes, en Ukraine et en Russie, etc.Il citera également le «Niet catégorique» opposé par l'Algérie aux différentes sollicitations énergétiques des uns et des autres...