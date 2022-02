Le sommet de la Ligue arabe, qui va se tenir durant le premier trimestre de l'année en cours, à Alger, ne cesse de démasquer certaines sphères en mal de marge de manoeuvre pour stopper la marche prodigieuse de la diplomatie algérienne. Des rumeurs et des campagnes mensongères ont été orchestrées, savamment, dans le but de jouer les trouble-fêtes quant à ce sommet qui se déroulera dans un contexte très délicat qui caractérise la situation géopolitique dans le monde arabe. L'Algérie a su se mettre en dehors des conflits dont les tenants et les aboutissants obéissent à des agendas concoctés par des puissances aux visées d'hégémonie et de domination de la région au vu de ce qu'elle recèle comme richesses énergétiques et position géostratégique dans la guerre de reconfiguration des zones d'influence.

Cette position de «neutralité» positive a permis à l'Algérie de sauvegarder sa place d'Etat rassembleur des forces et des efforts des pays arabes dans la perspective d'asseoir les jalons de la réconciliation arabe et le dépassement des clivages factices créés par des puissances dont l'objectif est la désintégration de l'unité des rangs et des positions stratégiques des pays arabes en quête d'un développement autonome et loin des desiderata émanant des forces occultes qui détiennent la finance mondiale et le pouvoir décisionnel au niveau des institutions internationales. L'Algérie est déterminée à réussir le challenge du sommet de la Lligue arabe qui se tiendra durant le mois prochain. Cette volonté reflète la nouvelle politique étrangère de l'Etat algérien qui veut que les rapports entre pays et regroupements politiques et économiques soient caractérisés par le respect de la souveraineté et l'indépendance de la décision nationale des pays.

La démarche algérienne dérange certaines sphères qui se sentent très gênées par les positions intangibles de l'Algérie par rapport à la question palestinienne, la normalisation avec l'entité sioniste et sa conception du conflit et de la guerre ouverte contre le Yémen, la Syrie et la Libye. La lecture de la diplomatie algérienne dérange énormément les forces qui veulent faire du monde arabe un espace de guerres et conflits par procuration. Cette approche suscite des réactions épidermiques de la part des puissances dont l'enjeu réside dans le maintien du statu quo et l'exacerbation de conflits arabo-arabes dans la perspective de permettre à la normalisation avec l'entité sioniste de prendre son chemin sans coup férir.

Ce n'est pas étonnant d'entendre et de lire, ici et là, et à travers la blogosphère, des déclarations et des fake news à propos du report du sommet de la Ligue arabe pour des raisons «multiples». Ces fake news sont alimentées par des officines et des laboratoires spécialisés dans la propagation de mensonges dans le but de torpiller tous les efforts de l'Algérie, qui s'inscrivent dans la perspective de la résolution des conflits et des situations de blocage qui frappent de plein fouet un nombre considérable de pays arabes.

La nouvelle émanant du Koweït en affichant à travers sa diplomatie qu'elle participera au sommet de la Ligue arabe qui se tiendra à Alger, a suscité l'ire de ces sphères qui ne veulent pas que les pays arabes retrouvent leur entente et leur solidarité pour résoudre les problèmes inter-arabes et se concentrer sur la question mère qui taraude le monde arabe depuis plusieurs décennies, à savoir la question palestinienne et l'enjeu de la décolonisation. L'Algérie a,de tout temps, été une force de soutien et de solidarité avec les pays frères et de ceux qui luttent pour leur libération et contre la colonisation et la domination. Le sommet de la Ligue arabe va se tenir et il sera une tribune pour les principes universels reconnus dans la Charte des Nations unies.

Les ennemis de l'Algérie digèrent mal les prouesses de la diplomatie algérienne et la constance de ses positions qui n'ont pas changé d'un iota sur les questions de principe. Cette position met à mal les forces au service de la démarche de l'abdication et de la sujétion. C'est une raison de plus que le sommet de la Ligue arabe se tiendrait malgré toutes les tentatives des ennemis de l'Algérie et de la réconciliation arabe.