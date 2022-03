La relance de ce projet est désormais effective. L'Algérie a approuvé officiellement l'exploitation du projet. La «décision» ouvre ainsi la voie à la délivrance du permis d'exploitation minière, qui sera accordé par l'Etat algérien. Le contrôle de la société en charge du projet plomb et zinc d'Oued Amizour revient désormais à la partie algérienne, conformément à la règle du 51/49, a indiqué, dimanche, le ministère de l'Energie et des Mines dans un communiqué, et ce après que le partenaire étranger «Terramin», qui détenait 65% du capital, s'est conformé à la règle 51/49 en cédant 16% de ses parts aux partenaires algériens. «Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie des pouvoirs publics afférente à la concrétisation des projets structurants, notamment le projet d'exploitation du plomb et du zinc d'Oued Amizour, une nouvelle configuration des parts dans la société en charge du projet plomb et zinc d'Oued Amizour a été opérée afin de se conformer à la règle 51/49», selon la même source « 16% des actions du partenaire étranger, Terramin, ont été cédées à l'Entreprise nationale des produits miniers non-ferreux et des substances utiles (Enof Spa) et l'Office national de recherche géologique et minière (Orgm), filiales du groupe Manadjim El-Djazaïr». Dans le même communiqué, le ministère a annoncé, également, que les actionnaires, à travers leurs représentants au niveau du conseil d'administration de la société mixte, «ont décidé de passer à l'exploitation minière, conformément à l'étude de faisabilité du projet, approuvée dans le respect des règles édictées par les exigences liées à la préservation de l'environnement». Ce projet structurant revêt un caractère «stratégique» pour le pays, de par son potentiel minier exploitable, estimé à 34 millions de tonnes pour une production annuelle de 170 000 tonnes de concentré de zinc, est-il souligné. Ces chiffres confirment, selon le ministère, «l'importance» du projet qui va permettre de réduire la facture d'importation, par la satisfaction des besoins nationaux et l'augmentation des recettes en devises, par l'exportation de l'excédent de la production. Au plan de l'emploi, l'exploitation de cette mine constituera des débouchés pour les diplômés universitaires et ceux de la formation professionnelle, par la création de près de 700 emplois directs, sans pour autant parler de l'impact positif sur le développement économique de la région, estime la même source. Jugé polluant, ce projet a suscité des réserves quant à son impact environnemental sur le site, peuplé par quelque 300 000 habitants et situé à une quinzaine de kilomètres du la ville de Béjaïa.