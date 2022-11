La 5e édition du Forum de Paris sur la paix s'est déroulée dans un climat géostratégique où le multilatéralisme va être débattu à nouveau.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a pris part à ce Forum en représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le thème central du Forum est focalisé sur les crises multiples qui caractérisent la situation internationale en général et la guerre qui se déroule en Ukraine en particulier. L'intitulé du Forum «Surmonter la multicrise» dont les solutions ne peuvent venir que de l'ensemble des États membres des Nations unies. Le document inhérent à ce Forum sur la paix souligne que «cet évènement intervient après une pandémie qui a considérablement aggravé les inégalités mondiales et dans un contexte international marqué par un clivage géopolitique aigu sur fond de crise en Ukraine dont les retombées politiques et économiques continuent de dominer l'actualité internationale», mentionne-t-on.

Le Forum sur la paix «regroupe plusieurs chefs d'État et de gouvernement, de nombreux ministres et responsables d'Organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des acteurs du secteur privé pour examiner les principales

problématiques dans le monde d'aujourd'hui et proposer des solutions pour atténuer les chocs multiples et les conséquences socio-économiques des crises et éviter une aggravation de la polarisation mondiale qui hypothèque la coopération internationale», affirme-t-on.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a précisé à propos de la participation de l'Algérie à travers son représentant, à savoir Ramtane Lamamra, qu'il «sera l'occasion de renouveler l'attachement de l'Algérie au multilatéralisme et à ses positions de principe, plaidant la nécessité de corriger les déséquilibres qui caractérisent les mécanismes de gouvernance globale et favoriser l'avènement d'un nouvel ordre mondial coopératif, équitable et solidaire à même de garantir la paix, la stabilité et le développement et de préserver les intérêts des pays en développement», souligne le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Toujours dans le même sillage, le représentant de l'Algérie «saisira également cette opportunité pour interagir avec ses homologues et autres chefs de délégation sur des questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun», précise-t-on. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Forum sur la paix, regroupe 4 000 participants qui débattront des thèmes en relation avec la guerre en Ukraine, crise énergétique, réfugiés et des problèmes de sécurité alimentaire.

Le Forum sur la paix a comme objectif de se proposer comme «une instance qui tente de suppléer aux manquements des institutions multilatérales paralysées par les tensions entre grandes puissances, qui ont des difficultés à intégrer d'autres acteurs, afin d'innover sur d'autres voies alors que les défis globaux sont très difficiles».

Le Forum sur la paix qui se déroule à Paris évoquera cinq sujets essentiels qui impactent gravement le monde. Il s'agit d'«éviter de laisser la guerre gagner, chercher à adoucir les conséquences directes du conflit sur les réfugiés, la sécurité alimentaire et énergétique, l'accroissement de la dette».