Après l'officialisation de la fabrication, en Algérie, du vaccin russe anti-Covid-19, en septembre prochain, le gouvernement algérien a accéléré la cadence des pourparlers, dans la quête de nouveaux partenaires. A cet effet, des démarche sont entreprises en directions des laboratoires chinois.

C'est ce qu'a révélé le docteur Touahria, membre du Comité scientifique pour le suivi de l'épidémie de Covid-19. L'expert a, en effet, fait savoir que «les autorités algériennes sont en discussions avec leurs homologues chinois, en vue de fabriquer localement le CoronaVac, le vaccin contre le coronavirus, développé par le laboratoire chinois SinoVac». Une déclaration qui montre le réflexe anticipé de l'Algérie de veiller à maintenir un rythme continu des opérations de vaccination en ces temps de pénuries et de tensions mondiales pour l'approvisionnement en doses de vaccins. Elle montre aussi l'ambition des décideurs, de préparer son rebond à l'international, afin de tirer profit de la crise. «C'est une réalité, vu qu'en Algérie nous avons toutes les compétences humaines et les moyens matériels pour aller vers ce défi. Nous avons relevé tous les défis, que ce soit les médicaments ou les biosimilaires», a déclaré le membre du Comité scientifique.

Par rapport au lancement, au mois de septembre prochain, de la fabrication en Algérie du vaccin russe Spoutnik V, le docteur Touahria a affirmé qu'«il y aura la fabrication du Spoutnik V non seulement pour répondre aux besoins des citoyens algériens, mais aussi pour exporter vers les pays d'Afrique».

Le fait d'arriver à fabriquer des vaccins est selon l'expert «une excellente chose». «La leçon que, je tire, pour le pays de cette crise sanitaire est la souveraineté sanitaire par rapport à l'autosuffisance en matière de médicaments pour éviter des crises sanitaires à venir et d'y faire face. Nous avons tiré beaucoup de leçons, suite à cette crise sanitaire», affirme le docteur Touahria.

Notons enfin que l'Algérie est condamnée à persévérer dans cette logique pour ne pas subir les effets d'un favoritisme à l'origine des retards enregistrés en termes d'acquisition des vaccins. Une conclusion qui s'impose d'elle-même, après que le ministre de la Santé a accusé, le mécanisme de Covax de désavantager l'Algérie.