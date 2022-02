L'Algérie a exprimé sa «pleine disponibilité» à accompagner activement le Mali et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) «dans la voie salutaire de la compréhension mutuelle autour d'une vision solidaire» qui sauvegarderait les intérêts supérieurs du peuple malien. «L'Algérie est prête à organiser un dialogue fraternel entre le Mali et la Cédéao», a annoncé le chef de la diplomatie. Dans son entretien a RFI et France 24, Ramtane Lamamra espère qu' «il y a ´´encore de l'espace pour la raison et pour que des démarches laissent la place a la communauté internationale afin qu'elle assume ses responsabilités». Et il annonce que l'Algérie est prête a organiser un dialogue fraternel entre le Mali et la Cédéao.