Le président de la République prendra part, aujourd'hui, au Sommet des pays producteurs de gaz. Intervenant dans un contexte explosif, en raison de la situation en Ukraine et du risque de la guerre, que fait planer l'Otan; la 6e édition du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf) planchera sur un marché sous haute tension. Il reste, néanmoins, que le principal objectif des participants au Sommet est l'atteinte d'un équilibre énergétique mondial. Dans ce sens, le forum qui oeuvre depuis sa création à préserver les intérêts des pays qui le composent, abrite des enjeux stratégiques pour le déploiement de l'Algérie sur les marchés étrangers, qui connaît une forte dynamique ces deux dernières années, notamment dans la production et la distribution du GNL. Les travaux de la réunion ministérielle extraordinaire du forum ont débuté, hier, avec la participation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, accompagné du P-DG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, ainsi que des cadres supérieurs du ministère. Cette réunion vise à examiner les progrès réalisés depuis la 23ème réunion ministérielle du forum, ainsi que la préparation du 6ème sommet d'aujourd'hui. C'est dire que les choses sérieuses ont déjà commencé. Pour sa 6e édition, le forum est impacté par la crise ukrainienne, qui introduit la nécessité de porter les investissements en gaz à un niveau supérieur, pour atteindre une égalité énergétique. Ce qui met les pays producteurs et exportateurs en position de force, du fait qu'ils peuvent renforcer leurs négociations par la conclusion de contrats à long terme avec des prix fixés et indexés à ceux du pétrole. Une orientation qui risque de ne pas emballer les demandeurs européens, mais qui représente une carte maîtresse à abattre pour les pays exportateurs, d'autant plus que ces derniers représentent 70% des réserves de gaz dans le monde, 51% des exportations mondiales en GNL, 44% de la production commercialisée et 52% de gazoducs. C'est dans cette configuration conjoncturelle, que le forum des pays exportateurs de gaz, représente pour l'Algérie l'opportunité de confirmer son rang de premier pays exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) et le quatrième exportateur de gaz naturel, de jouer un rôle prépondérant lors de ce sommet. En effet, les efforts incessants consentis pour le déploiement des extensions du gaz algérien à l'étranger, ont engendré des avancées remarquables mettant l'Algérie en position confortable pour confirmer des prévisions hautement positives et prometteuses pour consolider sa vision en matière de développement et de valorisation des acquis et des atouts qui lui permettront de confirmer son évolution. C'est en substance, l'enjeu majeur pour l'Algérie qui se trouve en phase de grandes réformes économiques, et en besoin de confirmer ses capacités à rebondir sur les marchés énergétiques mondiaux.