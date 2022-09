Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé, hier depuis le Caire, que l'Algérie était prête à accueillir, début novembre, le prochain Sommet arabe, faisant part de sa « grande » satisfaction du niveau d'adhésion exprimé par les Etats arabes, en vue de contribuer à la réussite de ce rendez-vous. Lors des travaux de la 158e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, Lamamra a présenté les résultats des concertations que mène l'Algérie dans le cadre de la préparation du Sommet arabe et sa position vis-à-vis des derniers développements survenus dans les pays arabes. A ce propos, Lamamra a indiqué que la conjoncture internationale sensible « en appelle à fédérer les efforts en vue de mettre la région arabe à l'abri de ces tensions et des différents défis qui en découlent ». Pour le chef de la diplomatie algérienne, «il est encore temps de ressusciter l'esprit de solidarité arabe et de se tourner vers les objectifs suprêmes pour lesquels la Ligue arabe a été fondée, étant une maison qui rassemble tous les Arabes, un bouclier pour défendre les causes arabes justes et un espace de coordination permettant de dessiner les contours de la voie menant vers un avenir prometteur à la faveur de l'unité et de la cohésion ». Il a, en outre, indiqué que « ces nobles objectifs constituent pour l'Algérie «a boussole de l'action et le pivot des efforts consentis sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des concertations qu'il mène avec ses frères, les dirigeants arabes, en prévision du prochain sommet arabe ».