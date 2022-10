L'Algérie a pris la présidence tournante du Sommet arabe lors de la réunion préparatoire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables, dont les travaux ont débuté, aujourd'hui au Centre international des conférence (CIC) Abdelatif Rehal à Alger. L'ambassadeur Nadir Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, a pris la présidence du 31e session du Sommet arabe, succédant ainsi à l'ambassadeur Mohamed Ben Youcef, délégué permanant de la Tunisie auprès de la Ligue des Etats arabes, dont le pays a assuré la 30e session du Sommet arabe.Les travaux du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables en prévision de la réunion des ministres des Affaires étrangères préparatoire à la 31e session du Sommet arabe prévu à Alger, les 1er et 2 novembre prochain, ont débuté aujourd'hui.