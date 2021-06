Un magazine américain, Ceoworld, a réalisé un classement mondial des «pays où il fait bon vivre». L'Algérie y prend le 48e rang sur 165 nations. Une véritable prouesse inattendue pour certains qui l'auraient vue à un niveau bien plus bas. Ce «hit-parade» du «bonheur national» s'appuie sur des critères concrets. Les pays sont ainsi évalués sur la sécurité, la stabilité politique et sur l'efficacité de leurs systèmes sanitaires. Ce sont en tout, une dizaine de catégories, dont on retiendra, notamment la disparité des revenus entre classes sociales, l'influence culturelle sur la société, ainsi que la qualité du système éducatif. L'Algérie ne coche, certes, pas toutes les cases, mais elle parvient à se hisser dans le premier tiers du tableau. Cela la classe en tête des pays africains, talonnée par le Maroc et la Tunisie qui s'adjugent les 53e et 54e places. Le quatrième pays du continent noir à figurer dans le top 70 est l'Afrique du Sud qui prend la 64e place. Sorti de cette «visibilité» internationale, le reste de l'Afrique se retrouve dans le bas du tableau. C'est dire que les quelques hirondelles, ne font pas forcément le printemps africain. Il reste beaucoup à faire pour réussir une mue qui se trouve déjà être une réalité pour l'Algérie.

Dans le groupe des pays arabes, notre pays est précédé par deux pays seulement. Le Qatar, 30e mondial et les Emirats arabes unis, 42e du classement de Ceoworld. Un classement qui témoigne de la vigueur du développement qu'a connu l'Algérie, comparativement à de nombreux pays arabes, considérés comme des nations à forts revenus par habitant. Il convient de souligner que «plus de 258 000 personnes dans le monde ont été invitées à évaluer les pays recensés». Un panel mondial, trop important en nombre pour être soudoyé par un quelconque lobby.

Ledit panel a donc fait ses observations en toute objectivité et classé les pays scandinaves au sommet du classement.

À la première place, on retrouve la Finlande, suivie par le Danemark puis par la Norvège. La France figure selon ce classement au 8e rang, talonnée par l'Allemagne et le Japon.

La première puissance mondiale a pris la 14e place, derrière le Royaume-Uni et le Canada qui occupent respectivement les 11e et 12e rangs.