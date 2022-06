La 19ème réunion annuelle des Ministres africains des Affaires Étrangères avec leurs homologues des pays nordiques, qui s’est tenue aujourd’hui à Helsinki (République de Finlande), a été marquée par la décision consensuelle prise par les participants de choisir l’Algérie pour abriter et diriger les travaux de la vingtième édition prévue désormais en mai 2023 à Alger. La décision a été prise au terme d’une séance à huis clos durant laquelle plusieurs Ministres africains, notamment du Niger, de l’Afrique de Sud, du Nigeria et de la Tanzanie ont proposé, dans le cadre de la pratique de rotation gouvernant le fonctionnement de ce Groupe, que l’Algérie abrite et dirige les travaux de la 20e édition prévue l’an prochain. Cette proposition qui a suscité le désistement de trois pays africains ayant envisagé de soumettre leurs candidatures pour accueillir cet évènement, a été vite appuyée par la Finlande et applaudie par les participants qui se sont félicités de l’émergence d’un consensus aussi rapidement et aussi facilement sur un sujet qui nécessite d’habitude de larges et longues consultations. Le Ministre LAMAMRA a exprimé ses vifs remerciements à ses homologues des pays africains et nordiques pour cette marque de confiance qui témoigne de la crédibilité dont jouit l’Algérie aux niveaux continental et global au regard de ses contributions dans la promotion de la paix et ses efforts visant à porter la voix de l’Afrique au sein de toutes les instances internationales. Tout en assurant que l’Algérie sera honorée d’assumer cette responsabilité, LAMAMRA a affirmé que notre pays ne ménagera aucun effort pour assurer le succès de cet important rendez-vous dans le prolongement des conclusions positives de la réunion d’Helsinki.

Ce Forum regroupant un nombre croissant de Ministres africains avec leurs homologues nordiques a été mis en place en 2001 et tient depuis des réunions annuelles consacrées aux questions d’actualité dans la perspective de renforcer le dialogue et la coopération face aux défis contemporains.