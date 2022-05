La crise sanitaire et le conflit ukrainien se révèlent être un véritable électrochoc pour les pays arabes, africains et ceux du pourtour méditerranéen. Ces derniers sont appelés à repenser leur avenir économique, leurs sécurités alimentaire et énergétique sous la pression de la nouvelle configuration du monde. À l'aune du nouvel ordre mondial qui se précise, l'Algérie se présente comme un pays pivot, incontournable pour mener des nouveaux challenges possibles.

C'est ce qui ressort de la 8ème édition du Forum africain de l'investissement et du commerce Afics8, organisée par le Centre arabo-africain d'investissement et de développement Caaid à l'hôtel Sheraton-Alger. L'action de ces pays, dont l'Algérie, s'articule notamment autour de l'objectif de générer quelque 7 milliards de dollars hors hydrocarbures. Cette dynamique concerne ainsi quelques pays européens soucieux de faire converger le Sud et le Nord et même au-delà. L'Europe, la Méditerranée, l'Afrique et le Mena (Maghreb- Moyen-Orient) se regardent d'un oeil nouveau, avec la perspective de donner un nouveau sens à l'acte d'investir, lequel sera définitivement lavé de la connotation de prédation. «Il s'agit de lancer des initiatives qui servent les intérêts de l'Afrique, des pays méditerranéens, voire ceux de l'Europe, avec le souci premier de servir les intérêts économiques de ces pays, ‘loin de la politique' et des décisions gouvernementales», a, d'ailleurs, expliqué le directeur du Caaid, Amine Boutalbi, à l'ouverture des travaux de ce 8e Forum. De son côté et dans une allocution prononcée par visioconférence, l'homme d'affaires jordanien, Talal Abou Ghazala, a fait état de la création en Belgique de la Fondation européenne pour la Méditerranée et l'Afrique, dont il préside le Conseil d'administration, et qui a pour vocation de développer la coopération économique entre ces régions.

Il a invité le Centre arabo-africain d'investissement et de développement à rejoindre le Conseil d'administration de cette nouvelle organisation pour attirer davantage d'investissements en Algérie.

Les participants aux travaux du Forum africain de l'investissement et du commerce ont particulièrement insisté sur la nécessité de promouvoir la coopération économique entre les pays du continent qui possèdent tous les atouts pour s'ouvrir à un avenir économique prometteur. Ils ont, par ailleurs, appelé à donner sa pleine mesure à la Zone de libre-échange continentale africaine Zleca, laquelle pêche encore par un faible volume d'échanges entre les pays du continent.

Ce rendez-vous d'Alger de l'Afic a, d'ailleurs, pour thème: «L'Afrique, c'est l'avenir». Aussi, l'accent a-t-il été mis sur les multiples potentialités du continent africain, qui constituent une véritable source d'opportunités d'investissement dans divers domaines.

L'événement a vu la présence d'organisations patronales algériennes et africaines et de représentants de différents secteurs ministériels, de Chambres de commerce et d'industrie, algériennes et africaines, ainsi que d'opérateurs économiques et d'experts en matière d'économie et de finance, en sus de représentants d'organisations régionales, de banques et d'institutions financières nationales et régionales. Ainsi, le président de l'Union nationale des entrepreneurs publics, Lakhdar Rekhroukh, a fait savoir que l'Algérie qui lorgne l'Afrique lance des poids lourds à la conquête de l'Afrique subsaharienne, notamment Cosider, une entreprise publique nationale qui a à son actif de grandes réalisations à l'échelle du pays, comme le transfert d'eau sur une distance de 1000 km et un dénivelé de 2000 mètres. Il a également évoqué quelques entreprises publiques du Btph lesquelles pourraient mettre le cap sur la Libye, où, le chantier est immense.

De leur côté, Jordaniens, Soudanais, et Émiratis prospectent activement les possibilités d'investissement en Algérie. Les Emirats arabes unis ont, à la faveur de ce forum, manifesté un vif intérêt pour l'investissement en Algérie, particulièrement dans le secteur agricole.