Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a adressé, mercredi, un message de condoléances à la famille du moudjahid Othmane Belouizdad, décédé à l'âge de 92 ans, dans lequel il a souligné que «le défunt était l'un des premiers symboles de la glorieuse Guerre de Libération nationale». «C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la disparition du dernier membre du groupe historique des 22, le moudjahid et grand militant Othmane Belouizdad, un des premiers symboles de la glorieuse révolution de Novembre et digne héritier de la famille Belouizdad, une famille de révolutionnaires et de militants pour la liberté, la souveraineté et la dignité de l'Algérie», a écrit le président du Conseil de la nation dans son message de condoléances.

«L'Algérie perd aujourd'hui un grand symbole alors qu'elle traverse une étape décisive» de son histoire, une étape où il fut témoin des premiers jalons de l'édification de l'Algérie nouvelle et a vécu avec nous les changements fondés sur la sauvegarde de la mémoire nationale, l'un des garants de notre passé et de notre histoire riche en hauts faits et épopées, une histoire couronnée par la plus grande guerre de libération dans l'histoire contemporaine», a affirmé Salah Goudjil.