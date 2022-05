La coopération agissante entre l'Algérie et la Mauritanie s'est soldée par l'accélération de la cadence de la réalisation des postes frontaliers entre l'Algérie et la Mauritanie et qui seront réceptionnés durant le mois d'octobre de l'année en cours.L'exportation des produits algériens a connu un saut qualitatif vers la Mauritanie.

Les sources douanières algériennes ont rapporté que «plus de 10.000 tonnes de produits algériens vers la Mauritanie à travers ce poste durant les 4 premiers mois de 2022». Ce qui renseigne sur l'importance stratégique de ce poste frontalier sur le plan économique et commercial.Le poste frontalier baptisé au nom du Chahid Mostefa Benboulaïd n'est pas conçu uniquement pour permettre à l'Algérie et la Mauritanie de jeter des pans économiques et commerciaux entre eux.

C'est aussi un avantage pour les pays situant dans le côté Ouest de l'Afrique d'où la stratégie de redéploiement de l'Algérie via ce poste frontalier avec la Mauritanie pour approfondire et renforcer sa présence dans la région qui au plan économique à travers des marches et des investissements multiples qui au plan stratégique et éminemment sécuritaire pour renforcer sa stabilité au niveau frontalier avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. les responsables algériens insistent sur l' «impact positif que cela laissera sur les populations locales, en matière de résorption du chômage et l'augmentation de la dynamique commerciale vers la Mauritanie et les pays de l'Afrique de l'Ouest».

Avec l'arrivée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune aux commandes du pouvoir, l'importance réservée aux pays frontaliers de l'Afrique de l'Ouest s'est fait nettement accroître. D'abord de par l'enjeu économique dont l'Algérie y croit réellement et que le marché africain n'a pas été bien ciblé par l'Algérie durant les deux dernières décennies.

Les conflits qui ont ressurgi il y a de cela quelques années non loin des frontières du pays, ont été aussi un accélérateur qui a poussé les responsables algériens de concevoir une nouvelle approche stratégique, sécuritaire et économique dans le but de se prémunir des dangers qui se multiplient dans la région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest.

La route stratégique reliant Tindouf à Zouerate est l'un des projets que l'Algérie a misé pour sa réalisation comme élément d'une approche stratégique à même de permettre au deux pays d'avoir une vision commune de la gestion des situations de conflits armées au niveau de leur espace transfrontalier du côté Ouest de l'Afrique. cette route est vue par les autorités civiles et militaires algériennes comme instrument garant de la stabilité des deux pays et une assise stratégique pour parer à toute forme de menaces émanant des pays ennemis ou à la solde des puissances étrangères.

La création d'une zone franche au niveau de la zone frontalière est aussi une démarche judicieuse qui permettra l'échange fructueux et riche entre les opérateurs économiques des deux pays. Cela va permettre à l'Algérie et à la Mauritanie d'organiser des manifestations économiques et commerciales et à vendre leurs produits dans les marchés des deux pays.