L'Algérie vient d'annoncer une reprise en main du dossier palestinien. Une conférence inclusive des différentes factions palestiniennes se tiendra prochainement à Alger. C'est ce qui ressort de la conférence de presse conjointe, hier, animée par les présidents Abdelmadjid Tebboune et son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Une décision prise après la consultation du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a précisé le chef de l'Etat. Un autre engagement de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne et à la lutte du peuple palestinien pour le recouvrement de tous ses droits, spoliés. Cette annonce, faite à quelques mois de la tenue du sommet de la Ligue arabe, en mars prochain, à Alger, sonne comme un rappel à l'ordre, pour mettre fin aux divergences et se consacrer au recouvrement de la souveraineté de la Palestine avec pour capitale, El-Qods.

La rencontre prévue de l'ensemble des factions devrait permettre de booster la cause palestinienne, au vu de la confiance accordée à l'Algérie et à son engagement. D'ailleurs, la proclamation de la naissance de l'OLP (Organisation de la libération de la Palestine), en 1988, a été annoncé à partir du Palais des nations, à Alger.

À cet égard, le président Tebboune a confié que la cause palestinienne sera au coeur du prochain Sommet arabe qui se tiendra à Alger, au mois de mars 2022.

Un sommet qui devrait, selon les espérances du chef de l'Etat, unifié les pays arabes. «Il ne fait aucun doute que la cristallisation d'une position unifiée et commune, sur le soutien aux droits du peuple palestinien, par le biais d'une réadhésion collective à l'Initiative de paix arabe de 2002, aura un impact considérable sur le succès des travaux de ce sommet et sur le renforcement du processus d'action arabe commun», a souligné le chef de l'Etat. Réaffirmant l'engagement immuable de tout le peuple algérien soutenant la cause palestinienne juste en toute circonstance, et en application des résolutions pertinentes de la Ligue arabe, le président Tebboune a révélé que «l'Etat algérien a décidé de faire don d'un chèque comportant une contribution financière de 100 millions de dollars à notre frère, Son Excellence Abou Mazen, président de l'Etat palestinien et de l'Organisation de la libération de la Palestine» Une aubaine au moment où l'entité sioniste oeuvre à étouffer l'Autorité palestinienne sur le plan financier. Dans le même sillage, le chef de l'Etat a indiqué que 300 bourses d'études vont être mises à la disposition des étudiants palestiniens.

Au cours de la conférence, le président de l'Autorité palestinienne a déclaré que les entretiens avec le président Tebboune ont porté sur de nombreuses questions d'intérêt commun. « Je l'ai informé des derniers développements sur la question palestinienne et de toutes les questions qui concernent les intérêts des deux pays et des peuples frères», a-t-il indiqué.

Aussi, a-t-il souligné « la nécessité de tenir une conférence internationale de paix conformément aux résolutions de la légitimité internationale, visant à mettre fin aux exactions israéliennes en Palestine, avec El Qods pour capitale». Mahmoud Abbas était arrivé, dimanche après-midi à Alger, où un accueil chaleureux et officiel lui a été réservé, dans le cadre d'une visite d'Etat de 3 jours en Algérie.