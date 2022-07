L'organisation des Nations unies a publié un rapport annuel citant l'Algérie au premier rang au niveau africain et arabe, en matière de «réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations unies (ONU)», précisent les experts internationaux qui ont publié ce rapport dans la célèbre publication Cambridge University Press.

Le rapport de l'année 2022 porte l'intitulé: «De la crise au développement durable: les ODD comme feuille de route pour 2030 et au-delà». Ce réseau, lancé en 2012, sous les auspices du secrétaire général des Nations unies, a focalisé son travail, durant l'année 2022, sur «la mise en oeuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans le monde, comme le précise le rapport.

Il faut rappeler que ce rapport volumineux a été rédigé sous le patronage de l'éminent économiste américain Jeffrey Sachs, avec la participation de plusieurs experts internationaux spécialisés dans le développement durable.

Donc, ce n'est pas pour les beaux yeux de l'Algérie que le rapport fait allusion à la bonne gestion et à la prise en charge des questions relatives au développement durable en termes de démarche en rapport direct avec le développement humain, dans son expression globale.

Dans ce sens, le rapport à relevé que «l'Algérie est sur la bonne voie pour atteindre les ODD4 (éducation), ODD12 (modes de consommation et de production durables) et ODD 17 (partenariats pour la réalisation des ODD), et réalise des progrès notables sur les ODD9 (industrie, innovation et infrastructure), ODD13 (action climatique), ODD15 (vie terrestre) et ODD16 (paix, justice et institutions fortes)», souligne le rapport de l'organisation des Nations unies.

Les experts qui ont rédigé ce rapport ont expliqué comment un pays pourrait être noté, en se référant à des critères très durs soulignant que «les différences de deux ou trois places dans le classement, qui concerne au total 163 pays, ne peuvent être considérées comme significatives. En revanche, 10 places d'écart ou plus peuvent indiquer une variation notable en matière de degré de réalisation des ODD», affirme-t-on.

Les experts ont rappelé dans leur rapport, que le classement se fait via «des données provenant de sources officielles et non officielles, issues pour les deux-tiers, du système des Nations unies et d'organisations internationales (Banque mondiale, Ocde, OMS, FAO, OIT, Unicef), alors que le tiers restant provient d'enquêtes auprès des ménages (Oxfam, Reporters sans frontières, Tax Justice Network) ainsi que de publications internationales spécialisées», ce qui rend l'étude et l'analyse des données plus objectives et crédibles aux yeux des institutions internationales et régionales.

L'Algérie à bénéficié de ce traitement de la part des experts de l'ONU, dans le domaine du développement durable.

Le classement établi est le produit d'une réalité qui fait montre d'un travail remarquable que les responsables algériens consacrent dans le domaine du développement de la ressource humaine, dans les secteurs névralgiques tels que éducation, santé, industrie, innovation et infrastructure.

Cette reconnaissance, émanant d'un bureau d'études de haut niveau et d'envergure internationale, coupe court à certaines conjectures, malhabiles, des officines qui dressaient un tableau noir sur l'Algérie, dans le cadre d'une manipulation savamment entretenue pour salir l'image de l'Algérie, un pays qui dérange certaines puissances et intérêts aux niveaux régional et international.

Le rapport onusien apporte la preuve que l'Algérie est en train de mener des changements énormes à tous les niveaux de développement. C'est la nouvelle démarche de développement que les responsables algériens ont décidé d'entamer pour faire de l'Algérie un pays émergent, avec une économie diversifiée et ouverte sur le monde.

L'Algérie mène et opère des mutations dans tous les domaines, c'est là une approche globale pour rompre avec les blocages et les entraves qui ont causé des retards énormes à l'économie nationale.