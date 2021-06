Lundi dernier en fin d’après-midi, une rencontre des citoyens avec la liste 46 « l’union » a eu lieu au Zénith de Constantine dans le cadre des élections législatives prévues pour ce 12 juin. Les candidats ont, chacun son tour, expliqué le programme devant une importante assistance, souhaitant ainsi convaincre les électeurs d’aller voter en force. Intervenant dans ce cadre le docteur Mehsas Omar, médecin de son état, avec une expérience de plus de quarante années en pneumologie, a eu un langage direct et franc avec le public. Il ne manquera pas d’expliquer le rôle d’un député, son devoir et ses droits, afin que les citoyens saisissent avant tout que ce dernier est le représentant du peuple qui a certes, la possibilité de proposer des réformes et des lois, mais n’a aucun pouvoir de les changer. Le député est aussi conditionné par le respect des lois de la République, autrement dit le citoyen doit comprendre que l’élu n’a pas le pouvoir d’imposer ou de dicter un règlement. Il est de son devoir aussi de voter une loi et de veiller que le gouvernement en place l’applique. L’intervenant souligne également, que le rôle d’un député est de transmettre fidèlement les préoccupations des citoyens, mais qu’il n’est nullement là pour distribuer un logement ou de favoriser une personne pour l’octroi d’un poste de travail. Membre actif de la société civile et ancien président et fondateur de plusieurs associations locales et nationales, le docteur Mehsas, qui a bien parlé, est aussi ancien président du Conseil de l’ordre et de déontologie des médecins, ancien président du Club sportif constantinois et tout récemment député sortant du FLN. Aujourd’hui, il se présente comme candidat libre dans une liste portant le numéro 46 du «Choisissons l’unité » au niveau de la wilaya de Constantine, il espère ainsi que les membres de sa liste feront de leur mieux pour rendre à Constantine l’image qu’elle mérite insistant sur la logique de la continuité entre les générations, mais pas de conflit de générations. Il reconnaît que depuis quelques années, Constantine considérée comme capitale de l’Est, est devenue un grand chantier à ciel ouvert, mais si on veut le changement, cela reste la question de tous. En effet, les citoyens sont tous concernés par ce changement et cela commence le 12 juin pour une Algérie nouvelle, dont la reconstruction sur tous les plans interviendra graduellement. Il a assuré que des hommes et femmes de Constantine se sont réellement engagés pour rendre ce changement palpable et concret, comptant bien sûr sur les compétences, la bonne foi et la volonté de chacun.